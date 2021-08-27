ES coloca PMs de prontidão para atuar no dia 7 de setembro

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

O subcomandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) , coronel Ronaldo Mutz, expediu ofício, datado de quinta-feira (26), determinando que todo o efetivo empregado na administração fique de prontidão para atuar, no policiamento, nas manifestações do dia 7 de setembro.

"Haverá o empenho nas manifestações do dia 07 de setembro de todo o efetivo administrativo dos CPOs, (Comandos de Polícia Ostensiva) Unidades Operacionais, CA-Aj. Geral (Centro Administrativo da Ajudância Geral), DS (Diretoria de Saúde) e Corpo Musical", diz o texto, ao qual A Gazeta teve acesso.

Durante o expediente, entre os dias 6 e 10 de setembro, os policiais da administração devem usar as fardas utilizadas pelos militares que atuam nas ruas, o uniforme de policiamento ostensivo geral, "mantendo ainda os EPIs (equipamentos de proteção individual) obrigatórios em condições, caso haja a necessidade de acionamento".

FOLGAS SUSPENSAS

Quem conseguiu dispensa, folga, entre os dias 3 e 12 de setembro vai ter que refazer os planos. "Fica suspensa a concessão de qualquer tipo de dispensa no período de 03 a 12 de setembro de 2021, e as que forem concedidas, deverão se encerrar até o dia 03 de setembro de 2021", determinou o subcomandante-geral.

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) organizam manifestações em diversas cidades do país, marcadas para o 7 de Setembro, em apoio ao chefe do Executivo federal.

Entre as pautas, estão bandeiras que emulam discursos de Bolsonaro, como a adoção do voto impresso com contagem manual, e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente também tem feito ataques à democracia, como ao ameaçar a não realização de eleições em 2022, ou ao falar em contragolpe.

Um oficial da ativa da Polícia Militar de São Paulo chegou a convocar, por meio das redes sociais, "amigos" a comparecerem aos atos pró-Bolsonaro. Nas publicações ele também atacou o STF e o governador João Doria (PSDB), a quem a PM paulista está submetida.

Acabou afastado da função de comando e responde a Inquérito Policial Militar (IPM) e ainda a um inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público Estadual.

Doria chegou a alertar outros governadores quanto ao "crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições, com emparedamento de governadores e prefeitos".