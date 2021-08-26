Audifax percorre o ES como pré-candidato ao governo, mas pode ter outro destino

Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Facebook/Audifax Barcelos

No dia 12 de janeiro, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) publicou, nas redes sociais: "Depois de muito trabalho, é o momento de finalmente aproveitar as férias! E nada melhor do que uma volta no pedal, pra manter a saúde em dia".

O redista havia acabado de encerrar o segundo mandato consecutivo – e o terceiro, ao todo – à frente do Executivo municipal. Ele não conseguiu eleger o sucessor. Fábio Duarte (Rede) até chegou ao segundo turno em 2020, mas perdeu para Sérgio Vidigal (PDT).

Não se sabe o quanto Audifax pedalou, mas o fato é que passou a rodar o Espírito Santo e a fazer contato com lideranças políticas. A reportagem apurou que ele se apresenta como pré-candidato ao governo do Estado , mas tem outras opções como novo horizonte.

"Audifax pediu apoio para candidatura ao governo. Eu disse que nosso foco é chapa de federal e estadual, mas que depois que o Congresso definisse as regras (da eleição do ano que vem) a gente conversaria", contou o deputado federal e presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga

"Ele pode ser candidato a governador, a senador, ou a deputado estadual. Só não disputa para deputado federal", diz outro aliado do ex-prefeito.

Seja qual for o rumo de Audifax, o fator Rede pode pesar, mas não por questões ideológicas, como exemplifica o secretário-geral do PSL estadual, Amarildo Lovato: "Audifax se coloca como pré-candidato. Mas a gente tem dificuldade porque ele está na Rede e a Rede não tem estrutura no Estado".

A porta-voz da Rede no Espírito Santo, Laís Garcia, afirma que o partido quer Audifax candidato ao Palácio Anchieta . "No Espírito Santo e no Amapá estão as únicas candidaturas a governo no Brasil que a Rede vai apoiar, com recursos", destacou.

"A gente fez cinco senadores, temos recursos para as eleições, do fundo eleitoral. A gente não tem é fundo partidário", lembrou, ao ser questionada sobre uma possível falta de verba para campanha, considerando que o partido não alcançou a cláusula de desempenho. Em 2018, a legenda elegeu apenas uma deputada federal: Joenia Wapichana (RR).

A Rede também não tem prefeitos eleitos no Espírito Santo. Tem dois vereadores na Serra; três em Linhares; um em Marechal Floriano; um em Iconha e uma vereadora em Domingos Martins.

"O Audifax vai ficar na Rede. Ele tem gratidão pelo partido, que ajudou a construir. Uma das provas que ele não vai sair do partido é que ele acabou de virar porta-voz", sustentou Garcia.

A Rede tem, nos Estados, dois porta-vozes: uma mulher e um homem. O cargo equivale ao de presidente estadual. Audifax assumiu o posto em abril.

GUERINO ZANON E PAULO HARTUNG

Prefeito de Linhares Guerino Zanon Crédito: Facebook/Guerino Zanon

Outros personagens da política local são mencionados quando o assunto é Audifax Barcelos. O ex-prefeito é próximo de Guerino Zanon (MDB), prefeito de Linhares. Guerino também é pré-candidato ao governo do Estado.

"Guerino Zanon esteve comigo também e falou que é pré-candidato a governador, vai largar a prefeitura ano que vem para ser candidato", afirmou Neucimar Fraga.

A porta-voz da Rede confirmou a aproximação entre Audifax e o chefe do Executivo linharense, mas ponderou: "A gente só tem conversado, não tem parceria firmada. Ouvimos o Guerino e outras pessoas no tabuleiro político".

Entre essas "outras pessoas" está ainda o ex-governador Paulo Hartung (sem partido). "Audifax tem conversado com ele, existe um diálogo, mas neste sentido de ouvir todo mundo", complementou Laís Garcia.

Pode ser que não seja todo mundo, todo mundo, mesmo. A reportagem perguntou sobre a relação com o governador Renato Casagrande (PSB), que deve tentar a reeleição. "A gente não tem briga, mas provavelmente iremos disputar o mesmo cargo. A relação é republicana", contemporizou.

Sobre Audifax tentar se cacifar para disputar outra cadeira que não a de governador, a porta-voz afirmou que não há plano B.

A reportagem tentou, por diversas vezes, falar com Audifax Barcelos. Um assessor chegou a atender o telefone do ex-prefeito e informou que ele estava viajando. Audifax não deu retorno. Decidiu, neste caso, praticar outra modalidade olímpica e mergulhou.