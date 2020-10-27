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Eleições 2020

Ebinho Moraes: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

A Gazeta entrevistou o candidato para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja vídeo

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 10:23
O empresário e candidato a prefeito da Serra Ebinho Morais (PCdoB) conversou com A Gazeta sobre as propostas para solucionar alguns problemas enfrentados pelo município. Ele apresentou ideias para resolver questões nas áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O candidato é o quarto da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anosVeja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Ebinho Moraes durante encontro partidário do PCdoB Crédito: Reprodução/Instagram
Ebinho tem uma empresa na área de prestação de serviços voltados ao Meio Ambiente, com sede em Laranjeiras. Ele tem 42 anos e está cursando Ciências Políticas. É a primeira vez que participa de uma eleição.
Ele se filiou ao PCdoB em fevereiro deste ano. Segundo ele, sua vontade em disputar a prefeitura do município surgiu por ele ser um usuário dos serviços públicos da Serra, na educação e na saúde. Veja o perfil completo dele aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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