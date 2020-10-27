Ebinho Moraes: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O empresário e candidato a prefeito da Serra Ebinho Morais (PCdoB) conversou com A Gazeta sobre as propostas para solucionar alguns problemas enfrentados pelo município. Ele apresentou ideias para resolver questões nas áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O candidato é o quarto da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Ebinho tem uma empresa na área de prestação de serviços voltados ao Meio Ambiente, com sede em Laranjeiras. Ele tem 42 anos e está cursando Ciências Políticas. É a primeira vez que participa de uma eleição.
Ele se filiou ao PCdoB em fevereiro deste ano. Segundo ele, sua vontade em disputar a prefeitura do município surgiu por ele ser um usuário dos serviços públicos da Serra, na educação e na saúde. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.