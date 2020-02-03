Deputado defende o AI-5 e Transparência Capixaba vai acionar a corregedoria

Por mais que um deputado tenha imunidade parlamentar e liberdade para se expressar, ele não pode fazer o uso deste direito para fazer um desserviço. Do ponto de vista político, a mensagem dele é totalmente absurda. Primeiro porque muitas pessoas não sabem o que foi o AI-5, acham que isso é sinônimo, por exemplo, de endurecer do ponto de vista da segurança pública, e não é. O AI-5 fechou o Congresso, suspendeu o Supremo Tribunal Federal, acabou com o direito de habeas corpus e concentrou todos os poderes no Executivo, no presidente da República, que passou a ter o direito de agir de forma sumária. Não se pode pregar a ditadura dentro de um parlamento sem que nada lhe aconteça. O deputado deveria ser punido pela instituição ou pelos seus eleitores. O que ele provavelmente quer é participar deste encontro entre extrema direita e extrema esquerda para se manter na mídia, isso é um equívoco muito grande. Enquanto se busca a convergência política, para desenvolver o país, ele mostra buscar um modelo autoritário.