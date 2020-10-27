Delegado federal Márcio: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O delegado federal e candidato a prefeito da Serra Márcio Greik (PMDB) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as ideias dele para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O delegado é o terceiro da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Márcio Greik ainda recorre à Justiça para ser candidato pelo MDB na Serra. O próprio partido entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para barrar a candidatura dele. A Executiva do MDB coligou na eleição para prefeito com o candidato Vandinho Leite (PSDB). Já o delegado alega que seu nome não foi colocado em votação na convenção.
Natural de Barra de São Francisco, Márcio foi concursado pelo já extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). Em seguida, se tornou delegado da Polícia Federal em Rondônia, onde atuou por 10 anos. De volta ao Espírito Santos assumiu, na Polícia Federal, as delegacias de entorpecentes, de pedofilia e de crimes eleitorais. Aos 49 anos, disputa sua primeira eleição. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.