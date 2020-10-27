Eleições 2020

Delegado federal Márcio: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

A Gazeta entrevistou o delegado e candidato para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 10:16

O delegado federal e candidato a prefeito da Serra Márcio Greik (PMDB) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar problemas enfrentados pelo município. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as ideias dele para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O delegado é o terceiro da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anosVeja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Márcio Greik é candidato a prefeito da Serra Crédito: Reprodução
Márcio Greik ainda recorre à Justiça para ser candidato pelo MDB na Serra. O próprio partido entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para barrar a candidatura dele. A Executiva do MDB coligou na eleição para prefeito com o candidato Vandinho Leite (PSDB).  Já o delegado alega que seu nome não foi colocado em votação na convenção.
Natural de Barra de São Francisco, Márcio foi concursado pelo já extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). Em seguida, se tornou delegado da Polícia Federal em Rondônia, onde atuou por 10 anos. De volta ao Espírito Santos assumiu, na Polícia Federal, as delegacias de entorpecentes, de pedofilia e de crimes eleitorais. Aos 49 anos, disputa sua primeira eleição. Veja o perfil completo dele aqui.

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

