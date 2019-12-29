Clientelismo no ES: solução imediata, problema permanente

José Rosa Teixeira, conseguiu, há alguns meses, uma consulta com um cardiologista graças à intervenção de um líder comunitário e de um vereador da Serra Crédito: Vitor Jubini

Conseguir uma consulta médica, uma vaga na creche ou mesmo um emprego pode significar ter que percorrer uma via-crúcis no Brasil, e não é diferente no Espírito Santo . Em casos urgentes, há quem recorra ao auxílio de um político  um vereador ou um deputado estadual, por exemplo , para chegar lá. As ajudas pontuais não resolvem o problema, no entanto, e podem até piorá-lo.

O conferente José Rosa Teixeira, de 51 anos, morador da Serra , passava por uma fase difícil. Recém-divorciado e desempregado, viu a luz no fim do túnel: uma oferta de emprego. Para conseguir ser "fichado", como ele se refere à assinatura da carteira de trabalho, precisava passar por uma consulta com um cardiologista. E rapidamente. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) iria demorar e ele correria o risco de perder a vaga. A solução?

Uma liderança da comunidade indicou uma clínica particular, de um vereador da cidade. Lá, o conferente foi atendido prontamente, não teve que pagar nada e conseguiu, a tempo, o emprego. "Se eu fosse no SUS, não dava. Era caso de emergência ou ia acabar perdendo a vaga. Tem dois meses que eu estou trabalhando", comemora.

Parece um final feliz, mas nem tanto. Esse é um exemplo de clientelismo, em que, diante dos infortúnios da população, um político ajuda, pontualmente, a resolver um problema. Esperando, claro, gratidão na hora da eleição. Mas o problema maior, que é a falta de atendimento médico adequado, e no tempo certo, permanece.

Um estudo de 2017, do cientista político e professor da FGV Umberto Mignozzetti , aponta que o clientelismo até ajuda, sim, a reduzir a mortalidade infantil e a elevar o número de crianças matriculadas no ensino fundamental. Mas não adianta para questões mais complexas, como a melhoria da qualidade do ensino.

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Outro problema é que cabe aos parlamentares a fiscalização do Poder Executivo, ou seja, da prefeitura ou do governo do Estado. Como cobrar se às vezes o vereador ou o deputado depende de favores do próprio Executivo para conceder favores aos eleitores? E não seria até melhor para os políticos que oferecem a ajuda se as coisas permanecessem exatamente como estão?

Para além de serviços de saúde ou na área educacional, há os pedidos de emprego. O líder comunitário Juliano de Oliveira, do bairro Aparecida, Cariacica , conta o que já virou rotina: "Tem vereador que consegue cargo para pessoas em empresas, principalmente nas que têm contrato com a prefeitura, para trabalhar em escola, como merendeira ou porteiro".

"Mas é uma troca de favores. Depois, a pessoa tem que participar de reuniões do vereador e comentar no Facebook, dizer que o vereador faz um bom trabalho. Se parar de elogiar, perde o cargo" Juliano de Oliveira - Líder comunitário

Juliano diz que discorda da prática e lembra que, em alguns casos, as pessoas recorrem a políticos apenas por falta de informação, em busca de serviços que elas poderiam conseguir sem ajuda.

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"No caso de serviços funerários, por exemplo, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) tem. Só que a pessoa não tem conhecimento, acha que foi o vereador que conseguiu o caixão. Mas, se ela for sozinha lá, ela consegue também. Só está mal informada", afirma o líder comunitário.

Nos corredores da Assembleia Legislativa não é difícil encontrar quem esteja à espera de uma brecha na agenda dos deputados, às vezes no meio da sessão mesmo, para fazer um pedido, seja em prol delas mesmas ou de alguma entidade - alguns, diga-se de passagem, são pedidos legítimos.

Eleitores procuram políticos em busca de emprego. Quando conseguem, têm que elogiar o parlamentar nas redes sociais Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasil

A reportagem de A Gazeta presenciou a movimentação nos últimos dias antes do recesso - quando a Casa não realiza sessões, iniciado em 18 de dezembro -, mas com a proximidade dos parlamentares e de seus assessores, muitos preferiram o silêncio. "Não vim falar com deputado não", afirmou um homem, logo após conversar com um deputado.

É difícil imaginar que alguém que precisa de uma consulta médica com urgência ou que se desespera com os boletos para pagar enquanto está desempregado pare para divagar sobre o que seria melhor para a democracia ou para o sistema político brasileiro.

MÁQUINA DE FAVORES

"Numa sociedade em que a principal moeda de voto é o favor, é importante que o político tenha uma 'máquina de fazer favores'. E o Estado se transforma nisso", define o cientista político João Gualberto Vasconcellos.

E a explicação é uma só: "Você precisar sempre de favores de poderosos é um sintoma de injustiça social. Numa sociedade em que todos têm acesso aos serviços do Estado o intermediário desaparece. O político hoje é uma espécie de despachante, é produto de um sistema social que não funciona".

Mas à medida que se avança na construção da igualdade, da cidadania, no acesso aos serviços do Estado, essa intermediação desaparece e a política se desliga do plano do atendimento às demandas pessoais e vai para as demandas coletivas", resume.