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Fim de ano

Presidente Kennedy vai dar abono de R$ 1,8 mil para servidores

Projeto de lei foi enviado nessa terça-feira (17) para o Legislativo pelo prefeito Dorlei Fontão (PSD) em regime de urgência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 21:36

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 21:36

Dorlei Fontão (PSD) é o prefeito interino de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva
A prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, anunciou nesta terça-feira (17) que vai pagar R$ 1,8 mil de abono para os servidores públicos do município. O benefício somente será dado caso seja aprovado pela Câmara Municipal. Com a anuência dos parlamentares, ele deve ser pago ainda em 2019.
O projeto de lei foi enviado nesta terça para o Legislativo pelo prefeito em exercício Dorlei Fontão (PDT) em regime de urgência. O abono vale para os servidores que trabalharam 250 dias ou mais durante esse ano. Quem não atingiu essa marca, receberá a metade do valor - R$ 900.

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TÍQUETE GORDO PARA SERVIDORES

Além do abono, o prefeito já havia concedido em novembro o reajustado o valor do tíquete-alimentação para todos os servidores municipais. O valor passou dos R$ 900,00 para R$ 1.020,00, um aumento de 13%.
Agora, para este mês de dezembro, o prefeito Dorlei Fontão anunciou que todos os servidores receberão um tíquete-alimentação no valor de R$ 2.220,00.
O impacto que o abono e o aumento do tíquete em dezembro deve gerar às contas da cidade não foi informado pelo Executo municipal até a publicação desta matéria. A Câmara também foi demandada para informar sobre a análise do projeto de lei, mas não retornou à reportagem.

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