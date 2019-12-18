Presidente Kennedy vai dar abono de R$ 1,8 mil para servidores

Dorlei Fontão (PSD) é o prefeito interino de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva

, no Litoral Sul do Estado, anunciou nesta terça-feira (17) que vai pagar R$ 1,8 mil de abono para os servidores públicos do município. O benefício somente será dado caso seja aprovado pela Câmara Municipal. Com a anuência dos parlamentares, ele deve ser pago ainda em 2019. A prefeitura de Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Estado, anunciou nesta terça-feira (17) que vai pagar R$ 1,8 mil de abono para os servidores públicos do município. O benefício somente será dado caso seja aprovado pela Câmara Municipal. Com a anuência dos parlamentares, ele deve ser pago ainda em 2019.

O projeto de lei foi enviado nesta terça para o Legislativo pelo prefeito em exercício Dorlei Fontão (PDT) em regime de urgência. O abono vale para os servidores que trabalharam 250 dias ou mais durante esse ano. Quem não atingiu essa marca, receberá a metade do valor - R$ 900.

TÍQUETE GORDO PARA SERVIDORES

Agora, para este mês de dezembro, o prefeito Dorlei Fontão anunciou que todos os servidores receberão um tíquete-alimentação no valor de R$ 2.220,00.