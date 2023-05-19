Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Casagrande veta projeto que isentaria igrejas de pagar taxa de esgoto no ES

Um dos pontos observados pela PGE foi que o Poder Legislativo não pode propor leis que alteram regras destinadas a serviço público concedido, como é o caso do esgotamento sanitário, pois essa é uma atribuição exclusiva do Executivo. Além disso, caso o projeto entrasse em vigor, poderia provocar desequilíbrio econômico-financeiro inerentes aos contratos de concessão já celebrados entre o poder público e as empresas concessionárias. Dados da Cesan indicavam um perda de faturamento anual estimada em R$ 3,5 milhões.

Outro aspecto que apontava para a inconstitucionalidade está no artigo 220 da Constituição Estadual, o qual prevê que "a lei não pode interferir nas relações jurídico-contratuais existentes, sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter o serviço adequado, e sem alterar, indevidamente, as condições formalmente estipuladas no contrato de concessão."

A proposta de isenção é de autoria do deputado Vandinho Leite (PSDB). No último dia 2, o projeto foi aprovado em votação simbólica do plenário da Assembleia, depois de ser avaliado em reunião conjunta das comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças, onde foi aprovada emenda substitutiva apresentada pelo deputado Mazinho dos Anjos (PSDB).

A deputada Camila Valadão (Psol) foi a única a se posicionar contra a iniciativa, apesar de defender a imunidade tributária para os templos religiosos, por considerar que se tratava de uma proposta inconstitucional.

Antes de o governador apresentar o veto, a Cesan já havia se manifestado, dizendo que "a receita tarifária é imprescindível para o cumprimento das metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento".