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Conexão Vitória-Brasília

Rose de Freitas volta ao Senado, agora como assessora parlamentar

Após perder as eleições para um novo mandato como senadora, ela retorna para trabalhar no gabinete da presidência, com Rodrigo Pacheco
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 mai 2023 às 20:57

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 20:57

Sabatina de A Gazeta com a senadora Rose de Freitas, candidata à reeleição
Rose de Freitas foi nomeada assessora parlamentar do Senado Federal  Crédito: Fernando Madeira
A ex-senadora Rose de Freitas (MDB) está de volta ao Senado Federal. Não mais como parlamentar, mas em uma função comissionada para atuar diretamente com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), de quem partiu o convite para ela retomar a conexão Vitória-Brasília. A emedebista não conseguiu se reeleger, na disputa de 2022, e o mandato dela como senadora se encerrou no início deste ano. 
Rose teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (15). A portaria, assinada em 12 de maio pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, nomeia a ex-senadora para exercer o cargo de assessora parlamentar, lotada no gabinete da presidência do Senado. 
A remuneração para o cargo de assessor parlamentar, do código SF02, ao qual Rose foi nomeada, tem salário previsto para servidor comissionado com base de R$ 8.710,43, acrescido de uma gratificação de R$ 10.383,73, o que totaliza R$ 19.094,16 (valor bruto). Ela não planeja se mudar para Brasília e vai ficar entre a capital federal e a capixaba, assim como no período em que tinha mandato. 
Rose já está na ativa. Na segunda, quando apresentou a documentação exigida pelo Senado Federal, foi nomeada e começou a trabalhar. Apesar de estar no gabinete da presidência, ela explica que não vai atuar para Rodrigo Pacheco, mas para a instituição. O convite, segundo lhe foi confidenciado, é resultado de sua experiência de oito mandatos parlamentares que ela acredita poderão contribuir em seu novo trabalho.
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A ex-senadora conta que, desde o fim do seu mandato, não parou de atuar em Brasília porque não podia, nas suas palavras, virar as costas para o que havia realizado até então.
"Era preciso reorganizar todo aquele espaço, direcionar as coisas que construímos, em relação à educação, por exemplo. Estava enviando esforços para concretizar muitas demandas do Estado", revela Rose, acrescentando que, nessas idas à Brasília, encontrou com Pacheco algumas vezes, que lhe fez o convite para que o ajudasse no assessoramento do Senado. 
Rose de Freitas afirma que tem muito respeito e admiração por Pacheco, mas não aceitou a proposta imediatamente. Agora, no entanto, avalia que pode colaborar, como assessora parlamentar, no andamento dos processos da Casa junto ao Executivo, com o qual tem boa interlocução, e a estruturar pautas que são importantes e que, no dia a dia, acabam ficando em segundo plano, como a reforma tributária. 
"Mas, qualquer que seja o cargo, espaço, atribuição, na minha pauta a prioridade será sempre o interesse do Espírito Santo. Em todo o momento, estarei discutindo, debatendo e apoiando, não vou abrir mão de fazer isso. E sempre vou lembrar dos compromissos que o governo federal precisa ter com o Espírito Santo", conclui. 

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