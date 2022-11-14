Capixaba no time de transição vai sugerir projetos do ES à gestão Lula

Jiberlandio Santana vai atuar na transição do governo Lula Crédito: Divulgação

Primeiro capixaba a ser indicado para o quadro de especialistas da equipe de transição do governo, o advogado Jiberlandio Miranda Santana, 30 anos, quer levar as experiências de sucesso das políticas públicas para a Juventude do Espírito Santo para o Brasil.

O anúncio de novos nomes na equipe foi feito na tarde desta segunda-feira (14) pelo vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin (PSB). No grupo de trabalho da Juventude também estão outros oito nomes de representantes do país.

O objetivo desse grupo de trabalho formado por especialistas é debater a metodologia das políticas públicas para a juventude para os próximos quatro anos, e desse trabalho também deve sair o nome do próximo secretário ou secretária nacional da Juventude.

Jiberlandio é desde abril presidente nacional da juventude do PSB e também já foi presidente estadual da Juventude do partido, além de ter sido membro do Conselho Municipal da Juventude da Serra e secretário-geral do Conselho Estadual da Juventude de 2018 a 2020.

“Recebo a notícia com muita humildade e responsabilidade, porque sou o primeiro capixaba a ser indicado para a equipe de transição e quero levar as experiências de sucesso do governo do ES para o Brasil”, disse.

Apesar de ter nascido na Bahia, Jiberlandio mora no Espírito Santo, mais precisamente na Serra, desde os cinco anos de idade, por isso se considera capixaba.

Entre os exemplos do Espírito Santo que ele quer levar para o Brasil está a implantação dos Centros de Referência da Juventude (CRJ) – 14 no ES – e também do passe livre no transporte público para o estudante do ensino médio. Jiberlandio citou ainda que o Estado é um dos poucos que tem Conselho Estadual da Juventude, Plano da Juventude e Fundo da Juventude.

Outro pedido a ser defendido pelo advogado é a criação de mais uma universidade federal no Estado, para dar mais oportunidades para os jovens e possibilidade de emprego.

"A importância de ter a juventude dentro do diálogo é porque ela é mola propulsora da sociedade. Tudo passa pela juventude e é preciso investir nela. Precisamos colocar o jovem no orçamento porque aí sim teremos um país com mais equilíbrio", disse.

Segundo ele, uma das propostas que devem ser debatidas é que todos os ministérios tenham um olhar voltado para desenvolver projetos para a juventude. Na educação, por exemplo, é ter mais escolas em tempo integral e ensino profissional.

Jiberlandio Miranda Santana, presidente da União da Juventude Socialista do Espírito Santo;

Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral de Juventude do PT e mestranda em História na Universidade Federal do Maranhã (UFMA); — Geraldo Alckmin ?? (@geraldoalckmin) November 14, 2022

GT de Juventude Coordenação GT de Juventude

Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira (GO) - Secretária Nacional da Juventude do PT GT de Juventude

Bruna Chaves Brelaz (AM) - Presidenta da União Nacional dos Estudantes

Gabriel Medeiros de Miranda (RN) - Coordenador do NAPP Juventude da Fundação Perseu Abramo

Jiberlandio Miranda Santana (ES) - Presidente Nacional da Juventude do PSB

Kelly dos Santos Araújo (MA) - Secretária Nacional de Estrutura e Planejamento da Juventude do PT

Marcus Vinícius Barão Rocha (RJ) - Presidente do Conselho Nacional de Juventude Nilson Florentino Júnior (RN) - Secretário Nacional Adjuno da Juventude do PT

Sabrina Santos (SP) - União de núcleos, associações dos moradores de Heliópolis e região (UNAS)

Tiago Augusto Morbach (RS) - Presidente da União da Juventude Socialista