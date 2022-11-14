Casagrande participa de painel na área ambiental com equipe de transição de Lula

Casagrande participa de painel com equipe de transição do presidente da República eleito Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na tarde desta segunda-feira (14), de um painel com a equipe de transição na área ambiental do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a programação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que acontece na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito. A reunião contou com as presenças das ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e Izabella Teixeira.

Em sua fala, Casagrande ressaltou a importância da participação do presidente eleito no encontro — a previsão é de que Lula chegue à COP 27 na quarta-feira, enquanto o governador capixaba retorna ao Brasil na manhã do mesmo dia. “A presença do presidente Lula é muito importante para todos nós que lutamos pela bandeira da sustentabilidade. Ter resultado é fundamental para que possamos avançar no país que é importante para o mundo”, pontuou.

“O movimento dos Governadores pelo Clima e o Consórcio Brasil Verde surgiram por conta do afastamento do Governo Federal sobre o tema das mudanças climáticas. Nunca a sociedade civil se mobilizou tanto no tema como agora e já que nos mobilizamos não podemos recuar. Pelo contrário, vamos somar os esforços dos governos Federal e estaduais, além da sociedade civil. De mãos dadas, vamos seguir todos nos ajudando e incentivando que cada vez mais cada Estados criem seus planos de mudanças climáticas”, completou Casagrande.

Governadores pelo Clima

Marina Silva e Izabella Teixeira também participaram do evento. A coalizão Governadores pelo Clima é articulada pelo Centro Brasil no Clima (CBC).