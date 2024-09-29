Candidatos de Linhares apresentam propostas e trocam farpas em debate

Candidatos a prefeito de Linhares em debate da TV Gazeta Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Marcado tanto por propostas quanto por provocações e acusações, o debate dacom os candidatos à Prefeitura de Linhares , realizado entre a noite de sábado (28) e a madrugada deste domingo (29), contou com a presença dos três postulantes ao cargo na cidade do Norte do Estado: o candidato à reeleição Bruno Marianelli (Republicanos), o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), e o ex-secretário municipal de Agricultura Maurinho Rossoni (PL).

O debate foi mediado pela jornalista Rafaela Marquezini, apresentadora do Gazeta Meio Dia. O primeiro e o terceiro blocos foram de temas livres e cada candidato pôde fazer uma pergunta. No segundo e no quarto, foram feitas perguntas com temas determinados por sorteio, sendo que no último os candidatos ainda puderam fazer suas considerações finais.

Na primeira pergunta do embate, Maurinho Rossoni questionou Lucas Scaramussa sobre saúde, dizendo que o deputado estadual não teria levado recursos para essa área de seu município. Rossoni replicou dizendo ser parlamentar, e não gestor, e afirmou ter destinado a Linhares emendas pequenas, mas importantes. Entre seus planos sobre o tema, destacou a intenção de manter o Hospital Geral de Linhares sob a gestão municipal. Houve planos para estadualizar a unidade de saúde em 2022, mas o governo desistiu após um impasse com a prefeitura.

Scaramussa lidera a corrida pela pela Prefeitura de Linhares, com 45% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Ipec divulgada no dia 9 de setembro. O levantamento, encomendado pela Rede Gazeta, traz na sequência o atual prefeito, com 31%, Maurinho Rossoni, mencionado por 8% dos entrevistados, e Galego (PT), com 3%. Este último renunciou à candidatura após a divulgação da pesquisa, no dia 12 deste mês.

Em seguida, Bruno Marianelli questionou Maurinho Rossoni sobre as relações institucionais de agentes políticos com ideologias diferentes. O candidato do PL respondeu destacando cargos públicos que ocupou em diferentes gestões e, apesar de reiterar que “sempre quis estar na direita conservadora”, disse ter condições de “fazer o diálogo que Linhares perdeu por disputa política”. Sobre uma eventual relação com o governador Renato Casagrande (PSB), disse estar certo de que terá sua ajuda porque nas próximas eleições, em 2026, o governador iria querer os votos do linharense: “Tende a ser candidato a alguma coisa”.

Fechando o bloco, Scaramussa questionou o atual prefeito sobre o orçamento, afirmando que ele teria retirado recursos de áreas estratégicas como saúde, segurança, agricultura e esporte, alocando R$ 1,5 milhão em recursos para seu gabinete. Marianelli respondeu dizendo que, na saúde, houve uma alteração de rubrica porque o Hospital Rio Doce recebeu recursos estaduais e que, em outras áreas, em determinados casos, foram feitos créditos suplementares. Acusado pelo oponente de não ter se planejado, respondeu: “Parece que o candidato vive na Disneylândia, tudo é muito fácil, as coisas acontecem com varinha de condão”.

O bloco seguinte, em que as perguntas deveriam ser feitas de acordo com o tema determinado por sorteio, começou com o questionamento sobre iluminação pública de Rossoni para o prefeito de Linhares. O candidato do PL afirmou que a melhoria da área citada só ocorreu “onde há gente de bem”, e que onde há bandidos a iluminação segue precária e “as mães têm medo”. Dizendo considerar “todos os cidadãos de Linhares como cidadãos de bem até que se prove o contrário”, Marianelli defendeu sua gestão, afimando que realizou grandes investimentos na área, principalmente para trocar as luminárias antigas por novas de LED.

Em seguida, o mandatário perguntou sobre equilíbrio fiscal para Scaramussa. Citando os empréstimos que ele mesmo realizou, perguntou se o adversário é contra a ação para investir na cidade. Scaramussa respondeu que não é contra a ferramenta, mas que é preciso implementar reformas administrativas no município. De acordo com ele, os empréstimos foram realizados porque o prefeito não soube lidar com a perda do repasse do ICMS. Marianelli atacou o concorrente, dizendo que ele desconhece a gestão e que a cidade tem dívida negativa, podendo pagar os empréstimos e realizar novas operações de crédito.

Sobre aquecimento global, último tema sorteado, o candidato Lucas Scaramussa perguntou a Maurinho Rossoni quais são as propostas do postulante para implementar novas matrizes energéticas na cidade. Engenheiro agrônomo, o candidato do PL disse que tem capacidade para trabalhar a questão, mas que acredita que tudo que acontece no clima “é um ciclo”. Afirmou que a emissão de gases do efeito estufa pode ser reduzida a partir do diálogo com produtores rurais e que em seu plano de governo há propostas robustas para retirar o gás carbônico da atmosfera, sendo uma delas a arborização da cidade.

Já Scaramussa, que aproveitou o tempo de réplica para apresentar suas propostas, disse que prevê a implementação de parcerias público-privadas para preservar matas ciliares, reservas legais e investir em um plano econômico que permita o aproveitamento do potencial que Linhares tem para se tornar uma cidade sustentável com geração de energia eólica e solar, em parceria com o governo do Estado.

Fotojornalismo: cenas dos debates da TV Gazeta

No terceiro bloco, Bruno Marianelli fez a Maurinho Rossoni um questionamento sobre agricultura. Na resposta, o candidato, por seu histórico como secretário municipal de Agricultura e diretor-técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), brincou: “Estou até pensando, eu já sou o cara do agro, deve ter alguma pegadinha”. Em seguida, destacou feitos de suas gestões, como ações de fomento ao setor. O atual prefeito também destacou os projetos de sua gestão para a área, e disse que planeja um plano para empreendedores rurais da região de São Rafael.

A segunda pergunta, de Scaramussa para Marianelli, foi sobre a proposta do candidato à reeleição de construir um estádio municipal multiuso. O deputado estadual afirmou que o campo de futebol de Baixo Quartel, entregue em fevereiro, seria de má qualidade, com falta de estrutura para vestiários, por exemplo. O prefeito disse que a obra foi feita com emendas em um projeto definido, seguindo o padrão de outros estádios, e disse ter outras propostas para a área, como reforçar o projeto de escolinhas para alcançar mais crianças.

A última pergunta do bloco, única do debate que não envolveu nenhuma questão propositiva, foi feita por Rossoni ao atual prefeito. Ele perguntou se, em uma eventual reeleição, a gestão seria feita por Marianelli ou se “continuaria” sendo feita pelo ex-prefeito Guerino Zanon. Marianelli se tornou prefeito quando Zanon renunciou, em 2022, para concorrer ao governo do estado. O atual chefe do Executivo disse ser grato ao ex-prefeito e que deve a ele tudo o que sabe sobre gestão pública, mas que “quem manda, quem assina e faz todas as ações” é ele.

Novamente com sorteio de temas específicos, o quarto bloco começou com a pergunta de Rossoni para Marianelli sobre as propostas para lidar com o excesso de velocidade no trânsito. Segundo o candidato bolsonarista, “há muitos problemas na periferia, onde as pessoas estão passando do limite”.

O prefeito defendeu a gestão ao afirmar que a cidade está toda pavimentada e que foi implementado nas escolas um programa voltado para a educação no trânsito, para que as crianças repassem os ensinamentos aos pais e, ao mesmo tempo, se tornem cidadãos conscientes. Após a prevenção, é hora da repressão, disse o mandatário, reforçando que também há uma fiscalização cada vez mais presente na cidade.

Atacando as falas do prefeito, Rossoni afirmou que não é isso que ele vê na cidade e que a falta de segurança pública está relacionada aos problemas no trânsito. Novamente colocando-se como o único capaz de aumentar a segurança na cidade, o candidato do PL disse que é preciso aumentar o número de guardas e acabar com o isolamento que o município vive devido à falta de diálogo com o governo estadual “de esquerda”.

Segundo o prefeito, que aproveitou a tréplica para se defender, a prefeitura realizou diversos investimentos na área — como a compra de veículos e a qualificação dos guardas. Além disso, o mandatário prometeu ampliar a guarda municipal e o número de profissionais para lidar com o trânsito.

A partir do sorteio do tema “vaga em creche”, Scaramussa questionou Rossoni sobre as propostas do bolsonarista para solucionar a demanda por vagas. A resposta foi o fortalecimento das creches em tempo integral e do transporte das crianças oferecido pelo município. De acordo com Rossoni, “só um governo conservador vai fazer tudo isso acontecer”.

O deputado, que aproveitou a réplica para criticar a atual gestão novamente, propôs a criação de novas vagas para gerar economia, proteger as crianças e captar mais recursos para o município.

Por fim, Rossoni, quando questionado pelo prefeito sobre o transporte público da cidade, lamentou o grande tempo de deslocamento que os linharenses passam se locomovendo de um bairro para o outro e a falta de rodoviária na cidade. De acordo com ele, o sonho do cidadão foi negligenciado pela atual gestão e será prioridade do seu governo, caso seja eleito. O candidato do PL também afirmou que pretende criar microterminais para agilizar o deslocamento no município.

Novamente, o prefeito se defendeu e disse que a rodoviária está sendo planejada a partir do estudo de diversas possibilidades e a construção será iniciada ainda neste ano. Também prometeu subsidiar as passagens do transporte público para todos os usuários, para tornar a opção mais atrativa.