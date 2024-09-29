Reveja o debate com candidatos a prefeito de Linhares neste sábado (28)

O debate foi realizado no estúdio da emissora, em Vitória, e mediado pela jornalista e apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezine. Três candidatos à Prefeitura de Linhares apresentarem suas propostas para o município: Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL).