Reveja o debate com candidatos a prefeito de Linhares neste sábado (28)

Candidatos à Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ficaram frente a frente para discutir suas propostas para a cidade, durante o debate da TV Gazeta , realizado na noite deste sábado (28), com transmissão ao vivo pela televisão, site A Gazeta, g1 e Globoplay.
O debate foi realizado no estúdio da emissora, em Vitória, e mediado pela jornalista e apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezine. Três candidatos à Prefeitura de Linhares apresentarem suas propostas para o município: Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL).
Foram convidados a participar do debate candidatos de partidos com representação ou federação no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei 9.504/97.