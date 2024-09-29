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Eleições 2024

Reveja o debate com candidatos a prefeito de Linhares neste sábado (28)

Três candidatos apresentaram suas propostas para a cidade Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2024 às 23:12

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 23:12

Candidatos à Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ficaram frente a frente para discutir suas propostas para a cidade, durante o debate da TV Gazeta , realizado na noite deste sábado (28), com transmissão ao vivo pela televisão, site A Gazeta,  g1 Globoplay.
O debate foi realizado no estúdio da emissora, em Vitória, e mediado pela jornalista e apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezine. Três candidatos à Prefeitura de Linhares apresentarem suas propostas para o município: Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL). 
Foram convidados a participar do debate candidatos de partidos com representação ou federação no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei 9.504/97.

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