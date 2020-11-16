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Eleições 2020

Candidato de Piúma é eleito com apenas 25 votos a mais que 2º colocado

Paulo Cola, do Cidadania, venceu a disputa na cidade do Sul do ES com 4.161 votos contra 4.136 de Samuel Zuqui (PSDB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:18

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:18

Paulo Cola (Cidadania), de branco, ao lado do vice, Pastor Ezequias (PMB): chapa eleita em Piúma
Paulo Cola (Cidadania), de branco, ao lado do vice, Pastor Ezequias (PMB), de azul: chapa eleita em Piúma Crédito: Reprodução/Facebook Paulo Cola
Em Piúma, município do Litoral Sul do Espírito Santo, o policial militar Paulo Cola (Cidadania), de 44 anos, foi eleito prefeito com apenas 25 votos de vantagem sobre o segundo colocado nas eleições 2020. A chapa eleita é formada pelos partidos Cidadania, PMB e PSC.
Ele venceu com 4.161 votos, o que corresponde a 32,70% dos votos válidos. Já o segundo colocado, Samuel Zuqui (PSDB), teve 4.136 votos, ou seja, foi escolhido por 32,50% do eleitorado. 
Além disso, a terceira colocada no pleito, a candidata Martha Scherrer (Patriota), teve 25,54% dos votos válidos, sendo escolhida por 3.250 eleitores, 911 votos a menos que o vencedor.
Em Piúma, 13.383 eleitores votaram neste domingo (15). Desse total, 12.725 foram votos válidos e, o restante, brancos e nulos. Na cidade, 21,29% do eleitorado não compareceu. Em 2021, Paulo Cola (Cidadania) vai assumir a gestão do município ao lado do vice Pastor Ezequias (PMB), de 46 anos. 
* Israel Zuqui é aluno do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pelo editor Geraldo Campos Jr.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Tempo real: a votação para prefeito e vereador em todo o ES

Eleições 2020: resultado da apuração e cobertura do 1º turno das eleições no ES

Toninho Gualhano, em Bom Jesus do Norte, é o segundo prefeito eleito no ES em 2020

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