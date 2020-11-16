Candidato de Piúma é eleito com apenas 25 votos a mais que 2º colocado

Paulo Cola (Cidadania), de branco, ao lado do vice, Pastor Ezequias (PMB), de azul: chapa eleita em Piúma Crédito: Reprodução/Facebook Paulo Cola

Em Piúma , município do Litoral Sul do Espírito Santo , o policial militar Paulo Cola (Cidadania), de 44 anos, foi eleito prefeito com apenas 25 votos de vantagem sobre o segundo colocado nas eleições 2020 . A chapa eleita é formada pelos partidos Cidadania, PMB e PSC.

Ele venceu com 4.161 votos, o que corresponde a 32,70% dos votos válidos. Já o segundo colocado, Samuel Zuqui (PSDB), teve 4.136 votos, ou seja, foi escolhido por 32,50% do eleitorado.

Além disso, a terceira colocada no pleito, a candidata Martha Scherrer (Patriota), teve 25,54% dos votos válidos, sendo escolhida por 3.250 eleitores, 911 votos a menos que o vencedor.

Em Piúma, 13.383 eleitores votaram neste domingo (15). Desse total, 12.725 foram votos válidos e, o restante, brancos e nulos. Na cidade, 21,29% do eleitorado não compareceu. Em 2021, Paulo Cola (Cidadania) vai assumir a gestão do município ao lado do vice Pastor Ezequias (PMB), de 46 anos.