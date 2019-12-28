Câmara de Vargem Alta rejeita redução de vereadores

Sede da Câmara Municipal de Vargem Alta: economia com redução no número de vereadores chegaria a R$ 560 mil ao ano Crédito: Foto do leitor

A Câmara Municipal de Vargem Alta , Região Serrana do Estado, decidiu por não diminuir o número de vereadores. Um projeto de lei foi votado em sessão ordinária na noite desta sexta-feira (27) para reduzir a quantidade de parlamentares de 11 para nove, valendo para a próxima legislatura , a partir 2021.

A maioria, nove vereadores, rejeitou a proposta. Na visão dos vereadores que votaram contra, deveriam ser reduzidos outros custos da Casa, como diárias e salários. Alguns populares que acompanharam a sessão, que durou duas horas e meia, vaiaram os parlamentares contrários ao projeto.

Segundo o presidente, com a redução do número de cadeiras, a estimativa de economia aos cofres seria de aproximadamente R$ 560 mil ao ano.