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Não vingou

Câmara de Vargem Alta rejeita redução de vereadores

Projeto de lei queria reduzir número de parlamentares de 11 para nove para a próxima legislatura, a partir de 2021. Maioria votou contra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 21:45

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 21:45

Sede da Câmara Municipal de Vargem Alta: economia com redução no número de vereadores chegaria a R$ 560 mil ao ano Crédito: Foto do leitor
A Câmara Municipal de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, decidiu por não diminuir o número de vereadores. Um projeto de lei foi votado em sessão ordinária na noite desta sexta-feira (27) para reduzir a quantidade de parlamentares de 11 para nove, valendo para a próxima legislatura, a partir 2021.
A maioria, nove vereadores, rejeitou a proposta. Na visão dos vereadores que votaram contra, deveriam ser reduzidos outros custos da Casa, como diárias e salários. Alguns populares que acompanharam a sessão, que durou duas horas e meia, vaiaram os parlamentares contrários ao projeto.

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O projeto de lei foi proposto pelo presidente da Casa, Luciano Quintino (SD) no dia 29 de novembro. Na justificativa do texto, o presidente compara a proporção: a Capital Vitória, que tem população aproximada de 362 mil pessoas, possui 15 vereadores, e Vargem Alta, com pouco mais de 21 mil habitantes, tem 11 parlamentares.
Segundo o presidente, com a redução do número de cadeiras, a estimativa de economia aos cofres seria de aproximadamente R$ 560 mil ao ano. 
Em 2011, eram nove parlamentares, mas os vereadores aumentaram posteriormente o número de cadeiras na Câmara.

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