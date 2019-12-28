Câmara de Vargem Alta rejeita redução de vereadores

A Câmara Municipal de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, decidiu por não diminuir o número de vereadores. Um projeto de lei foi votado em sessão ordinária na noite desta sexta-feira (27) para reduzir a quantidade de parlamentares de 11 para nove, valendo para a próxima legislatura, a partir 2021.
A maioria, nove vereadores, rejeitou a proposta. Na visão dos vereadores que votaram contra, deveriam ser reduzidos outros custos da Casa, como diárias e salários. Alguns populares que acompanharam a sessão, que durou duas horas e meia, vaiaram os parlamentares contrários ao projeto.
O projeto de lei foi proposto pelo presidente da Casa, Luciano Quintino (SD) no dia 29 de novembro. Na justificativa do texto, o presidente compara a proporção: a Capital Vitória, que tem população aproximada de 362 mil pessoas, possui 15 vereadores, e Vargem Alta, com pouco mais de 21 mil habitantes, tem 11 parlamentares.
Segundo o presidente, com a redução do número de cadeiras, a estimativa de economia aos cofres seria de aproximadamente R$ 560 mil ao ano.
Em 2011, eram nove parlamentares, mas os vereadores aumentaram posteriormente o número de cadeiras na Câmara.