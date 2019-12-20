Redução de número de vereadores é aprovada em 1º turno em Afonso Cláudio

A emenda tem por finalidade adequar o número de vereadores deste município à realidade econômica de Afonso Cláudio e do próprio país, em conluio com o anseio de nossos munícipes que sempre almejaram a diminuição de cadeiras deste Legislativo Municipal, escreveu Romildo na justificativa.

A estimativa é de que a mudança gere uma economia de R$ 2 milhões durante os quatro anos do próximo mandato. Se for aprovada, a nova composição entra em vigor para as eleições de 2020, diminuindo o número de vereadores a serem eleitos.