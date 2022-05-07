Guarda Civil e Polícia Militar isolaram área onde crime ocorreu, em Búzios, até a chegada da perícia Crédito: Montagem | Guarda Civil Municipal | Facebook

G1 RJ nesta sexta-feira (6) e confirmada pelaA Gazeta. O ex-companheiro e suspeito de matar a argentina Evangelina Mariel Trotta, de 48 anos, no mês passado em Búzios, no Estado do Rio de Janeiro , foi encontrado morto dentro de um hotel em Guarapari , no Espírito Santo , no dia 24 de abril, dois dias depois do assassinato da mulher. A informação foi divulgada pelonesta sexta-feira (6) e confirmada pela Polícia Civil capixaba à reportagem de

Your browser does not support the audio element. Argentino suspeito de matar a ex no RJ é achado morto em hotel do ES

Segundo a corporação, o homem, identificado como Diego Fusaro, havia se hospedado no hotel com um nome diferente. Ele estava desaparecido desde a morte de Evangelina, que ocorreu no dia 22 de abril. O carro da mulher também estava desaparecido e foi encontrado no estabelecimento. Não foi informado o nome ou o bairro onde o hotel está localizado.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a morte foi registrada como suicídio por arma de fogo. O dono do hotel acionou a polícia, informando que um hóspede não era visto desde o dia anterior.

Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e identificado, mas nenhum familiar se apresentou no local para liberar o corpo. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari comunicou a Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o fato nesta quinta-feira (5).

Ao G1 RJ, a Polícia Civil capixaba confirmou que a vítima encontrada no hotel é o ex-companheiro de Evangelina, Diego Fusaro. O delegado de Búzios, Sérgio Santana disse que havia um mandado de prisão contra Diego e que o crime foi registrado como feminicídio.

Veja na íntegra a nota da Polícia Civil do ES A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que a morte foi registrada como suicidio por arma de fogo. No dia 24 de abril, o corpo foi encontrado pela Polícia, após o dono do Hotel acionar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e informar que um hóspede não era visto desde o dia anterior. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e identificado, mas até o momento o corpo não foi liberado no DML. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari constatou a identidade da vítima de suicídio e comunicou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5) sobre o fato.

Ainda segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro de Evangelina era o principal suspeito do crime. Ele também é argentino e pai dos três filhos da vítima: de 18, 15 e 13 anos.

"Dentre as linhas de investigação, a que mais ganha força até o momento é de que o crime tenha sido cometido pelo ex-companheiro. O casal se separou há aproximadamente um ano", disse o delegado de Búzios.

O corpo de Evangelina foi encontrado dentro de casa no dia 22 de abril por funcionários dela, no bairro João Fernandes, em Armação dos Búzios, onde ela também tinha uma empresa de aluguel de bugues.