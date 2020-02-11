Após divergência sobre carnaval, cai o secretário de Cultura de Vila Velha

Ex-secretário de Cultura de Vila Velha, Alvarito Mendes Filho Crédito: Divulgação/PMVV

O secretário de Cultura da Prefeitura de Vila Velha , Alvarito Mendes Filho, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (11). O Diário Oficial registra que a saída foi "a pedido", mas Alvarito diz ter sido surpreendido pela publicação. A publicação foi feita após uma divergência com relação ao carnaval no município.

De acordo com o agora ex-secretário, a programação de carnaval foi reduzida por determinação da administração. Inicialmente orçada em cerca de R$ 600 mil, chegou a R$ 400 mil. Assim, alguns artistas que já haviam sido contratados tiveram que ser cortados.

Ainda segundo Alvarito, a secretaria decidiu eliminar da programação banda composta por uma servidora comissionada da própria prefeitura, para adequar o orçamento. Foi aí que o prefeito Max Filho (PSDB) o telefonou.

"Tive que deixar alguns bairros de fora, alguns artistas. Um deles foi reclamar diretamente com o prefeito. O prefeito me ligou. Eu falei que não queria fazer isso, mas é o que a comissão de finanças exige. 'Vai deixar de fora a pessoa só por que ela amiga do prefeito?'", perguntou Max, de acordo com o ex-secretário.

"Como eu tinha que cortar um artista, eu falei: 'vamos cortar quem está em cargo em comissão do prefeito, que vai entender melhor a situação'."

"Se era para eu continuar não sendo prestigiado com os funcionários que eu preciso, com o orçamento que eu preciso para fazer gestão da cultura e da arte de forma competente, é melhor eu sair", complementou.

Alvarito disse que conversou, nesses termos, com o vice-prefeito Jorge Carreta (PP) na última sexta-feira (07) e com o próprio Max. Mas não sabia que a exoneração seria publicada nesta terça.

O ex-secretário é filiado ao PSDB e afirmou que sai da prefeitura "sem ressentimentos". "Eu havia dito que, sem prestígio e sem apoio, com a situação me colocando contra a classe artística, não tem como eu continuar."

Ele ficou pouco mais de seis meses no cargo. Antes, desde o início da gestão Max, Alvarito estava no comando da Comunicação da prefeitura.

MAX FILHO: "NÃO PRECISA FALAR DUAS VEZES"

Já Max Filho contou à reportagem que entendeu a queixa de Alvarito como um pedido de exoneração, já que a prefeitura não poderia, mesmo, aumentar o orçamento do carnaval.

"É o último ano da administração. Não podemos assumir compromissos além da receita. Não havia como incrementar gastos com carnaval. Entendi que ele pediu exoneração, com todas as letras. Pra mim não precisa falar duas vezes", disparou.

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB) Crédito: Facebook/Max Filho

Quanto ao corte da contratação da banda da servidora comissionada, o prefeito diz que foi procurado por vários artistas. "Liguei (para o então secretário) para saber as razões do corte de várias bandas. Ele falou que se fosse para continuar com esse orçamento ele preferia sair, porque é artista também", relatou o tucano.

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

De acordo com o ex-secretário, uma comissão de finanças presidida pelo secretário de Governo Saturnino Mauro estabeleceu que o carnaval de Vila Velha não poderia custar "nem um centavo a mais" que R$ 400 mil. O valor refere-se a eventos realizados no Centro e em outros bairros da cidade.

Mas os R$ 200 mil a serem repassados para a Mocidade Unida da Glória (MUG) e outros R$ 200 mil para a Independente de São Torquato  as duas escolas de Vila Velha que desfilam este ano no grupo especial do Carnaval de Vitória  estão mantidos. É uma verba que sai do orçamento da Secretaria de Cultura, mas à parte dos demais eventos.

Originalmente, a ideia era que, além de um desfile de MUG e São Torquato no Centro no dia 25, haveria shows com bandas em 12 bairros da cidade (incluindo o Centro) nos quatro dias de carnaval, e bandas de fanfarra em seis pontos da orla da cidade.

O número de bairros foi reduzido, o show no Centro foi cortado  mas o desfile, mantido  e a fanfarra ficou restrita a quatro pontos da orla. Isso, ao menos, até esta terça.

INTERINO NOMEADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA

Além da exoneração do secretário municipal de Cultura, o Diário Oficial da PMVV trouxe nesta terça-feira mesmo a nomeação de um interino para comandar a pasta.

Trata-se de Peterson de Castro Cardoso, que já atuava na Secretaria de Educação. Ele organizava eventos culturais.

"O Peterson é um profissional concursado, uma pessoa do ramo. Ele vai fazer os ajustes necessários e manter a programação que certamente já foi preparada para a secretaria, com pequenos ajustes", pontou o prefeito.