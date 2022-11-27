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Eleições suplementares

Ailton da Costa Silva vence eleição para prefeito em Ibitirama

Candidato do PSDB venceu com 58,31% dos votos válidos. Ele já ocupava o cargo no Executivo desde abril deste ano. Ailton era presidente da Câmara de vereadores e tomou posse após Paulo Lemos perder o mandato
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 nov 2022 às 19:32

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 19:32

Ailton da Costa Silva vence eleição para prefeito em Ibitirama
Ailton da Costa Silva vence eleição para prefeito em Ibitirama Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Os eleitores do município de Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, elegeram, neste domingo (27), Ailton da Costa Silva (PSDB) prefeito com 3.178 votos, o que corresponde a 58,31% dos votos, segundo o site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Os eleitores tiveram que voltar às urnas na eleição suplementar após o prefeito Paulo Lemos Barbosa perder o mandato.
Ailton da Costa Silva (PSDB) já ocupava o cargo no Executivo desde abril deste ano; ele era presidente da Câmara de Vereadores e tomou posse após Lemos sair. Seu vice é José Rogério de Almeida.
Quem também disputou as eleições suplementares contra Ailton foi Reginaldo Simão de Souza (PSB), tendo José Paula Machado Filho como vice. Eles receberam 2.272 votos, totalizando 41,69%.
Segundo o TRE, 5.665 eleitoras e eleitores compareceram a votação (81,34%). Foram registrados 93 votos brancos (1,65%) e 122 nulos (2;15%). A abstenção no município foi de 1300 eleitores (18,66%).
As eleições suplementares foram realizadas em 28 seções eleitorais, distribuídas nos 7 locais de votação do município de Ibitirama, com 11 urnas de contingência. Contribuíram em todo processo eleitoral mais de 155 pessoas, incluídos mesários, auxiliares de eleição, administradores de prédio, terceirizados e servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-ES. Além disso, a eleição contou com o apoio das Polícias Militar e Civil.

RELEMBRE O CASO

As eleições suplementares acontecem após o prefeito Paulo Lemos Barbosa perder o mandato. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter o indeferimento do registro de candidatura da chapa de Paulo Lemos nas eleições de 2020. O órgão manteve a decisão anterior do TRE-ES, que havia negado o registro da chapa do prefeito por considerar que ele estava inelegível pela Lei da Ficha Limpa.
De acordo com o TSE, Paulo Lemos Barbosa teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Isso aconteceu devido às irregularidades em convênio firmado entre a União e a prefeitura.
Desde a decisão, quem assumiu interinamente a prefeitura foi o presidente da Câmara do município. As candidaturas foram registradas no cartório da 18ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), responsável pelos municípios de Iúna e Ibitirama.
Ailton da Costa Silva vence eleição para prefeito em Ibitirama

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