Eleições 2024

A Gazeta divulga pesquisas para as prefeituras da Grande Vitória neste sábado (5)

Levantamento é o último com as intenções de voto para as prefeituras de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, antes das eleições municipais, no domingo (6)

2 min de leitura min de leitura

Eleitores vão às urnas no domingo (6) para definir prefeitos e vereadores. (Arte A Gazeta)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

A Gazeta vai divulgar as últimas pesquisas com as intenções de voto para as prefeituras das cidades da Grande Vitória neste sábado (5). Esses serão os últimos levantamentos antes do primeiro turno das Eleições 2024, marcado para o domingo (6).

Em Vitória, a pesquisa será realizada pela Quaest, sob encomenda da TV Gazeta. Na Capital, concorrem Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).

Já em Vila Velha, Cariacica e Serra, a pesquisa será feita pelo Instituto Ipec e é encomendada pela Rede Gazeta.

Concorrem à Prefeitura de Vila Velha o atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), João Batista Babá (PT), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol).

Em Cariacica, disputam a prefeitura o atual mandatário Euclério Sampaio (MDB), a professora Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos (PL). Por fim, os candidatos à Prefeitura da Serra são Antonio Bungenstab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL), Pablo Muribeca (Republicanos), Professor Roberto Carlos (PT), Weverson Meireles (PDT) e Wylson Zon (Novo).

As pesquisas trarão cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha – além das rejeições. O levantamento também será divulgado pela CBN Vitória, pelo g1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.

As pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta