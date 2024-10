Eleições 2024

A Gazeta divulga pesquisa para prefeito de Cachoeiro, Linhares e Colatina nesta sexta (4)

Levantamento é o último com as intenções de voto para as prefeituras dos municípios antes das eleições municipais, marcadas para o próximo domingo (6)

2 min de leitura min de leitura

Segunda rodada da pesquisa Ipec . (Reprodução/Arte A Gazeta)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Já na reta final das Eleições 2024, A Gazeta divulga as últimas pesquisas com as intenções de voto para prefeito nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares nesta sexta-feira (4). O levantamento é encomendado pela Rede Gazeta ao instituto de pesquisa Ipec e vai apresentar a intenção de voto dos moradores dos três municípios para o pleito do próximo domingo, dia 6 de outubro.

Em Cachoeiro, concorrem os candidatos Carlos Casteglione (PT), Diego Libardi (Republicanos), Léo Camargo (PL), Lorena Vasques (PSB) e Theodorico Ferraço (PP). Em Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL). Já em Colatina, os candidatos são Guerino Balestrassi (MDB), Luciano Merlo (PL), Renata Marquesini (Psol), Renzo Vasconcelos (PSD), Ronaldo Jorge (DC) e Vinicius Bragatto (Novo).

A pesquisa Ipec trará os cenários das intenções de voto espontâneo — quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem responde à pesquisa — e o estimulado — quando uma lista é apresentada para que a pessoa escolha um dos nomes. O estudo, que também vai apontar o índice de rejeição dos candidatos, também será divulgado pela CBN Vitória, pelo g1 ES e pelo Boa Noite ES, da TV Gazeta.

Nesta segunda rodada de pesquisas, o Ipec apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (6). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

A pesquisa realizou 600 entrevistas em cada uma das cidades e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), com os números ES-09299/2024 (Cachoeiro), ES-01340/2024 (Linhares) e ES-05950/2024 (Colatina). Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta