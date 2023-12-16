Golpe de R$ 500 milhões: vítimas relatam desespero após prejuízo no ES

"Sobre as prisões de Isaac Gabriel Borin Borges, Luzildo Adeodato Borges e Cláudia Cristina Borin Borges e, posteriomente, sobre a revogação das prisões, via habeas corpus, concedida aos investigados, o advogado da família, Jardel Sabino de Deus, divulgou a seguinte nota:

1. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo revogou as prisões menos de 18h após sua ocorrência, diante dos excessos e abusos da operação policial. Isso já fala por si sobre as ilegalidades cometidas, incompatíveis com o devido processo legal e o Estado de Direito.

2. O mesmo Delegado já havia pedido as prisões na 1ª fase da investigação e não conseguiu êxito com o juiz de Direito, que indeferiu esses pedidos. Esse magistrado é o juiz vinculado para julgar todos os atos referentes à essa investigação, como manda a legislação.

3. Causa perplexidade que agora, na 2ª fase da mesma investigação com o mesmo nome, o Delegado afronte a legislação e o juiz natural já vinculado, para que outro juiz recebesse os mesmos pedidos de prisão, em nova distribuição dos autos, e decretasse as prisões que antes lhe foram indeferidas.

4. A má-fé do Delegado induziu a erro o novo magistrado, ocultando-lhe a decisão anterior do colega já vinculado, sendo caso de Corregedoria e crime de abuso de autoridade.

5. Por fim, salta aos olhos que a retórica policial não tem base na realidade, inventando números e narrativas extraídas de redes sociais para produzir sensacionalismo e execração pública dos investigados, que sempre colaboraram com as apurações, têm residência fixa, trabalho reconhecido e nenhum antecedente criminal.

Na quinta-feira (14), o advogado Jefeson Ronconi, que apresentou procuração assinada no dia anterior indicando que representava Leonardo no processo, informou para a reportagem de A Gazeta, por meio de nota, que seu cliente era funcionário e ocupava o cargo de gestor de frota. Disse ainda que ele fazia toda logística após a compra e venda realizada por seus empregadores e que possui todos os documentos que comprovam suas alegações. Ressaltou que seu cliente não tinha conhecimento que a compra e a venda dos carros faziam parte de um esquema ilícito da família e que ele saiu da empresa quando descobriu que era um golpe que estava sendo aplicado.

No entanto, na sexta-feira (15), o pedido de habeas corpus de Leonardo foi feito pelo mesmo advogado dos três membros da família, Jardel Sabino de Deus. Em contato com A Gazeta, Jardel afirmou que ele é o único advogado de Leonardo no processo e encaminhou documento assinado no dia 14 pelo investigado. “O advogado anterior, Sr. Jeferson Ronconi, foi expressamente informado pelo meu cliente de que somente a minha pessoa, advogado da causa, falaria sobre o processo, sobretudo com a imprensa.



O processo corre em segredo de Justiça.



Dr. Jardel Sabino de Deus"