Operação Xampu II

Como era o esquema de família presa suspeita de golpe de R$ 500 milhões no ES

Segundo a Polícia Civil, os investigados compravam veículos de luxo com cheques sem fundo e depois vendiam por preços abaixo da tabela de mercado. Dinheiro era investido em empresa de cosméticos de propriedade da família

4 min de leitura min de leitura

As investigações mostraram que a família presa na tarde de quarta-feira (13) atuava em um esquema na compra de veículos de luxo no Espírito Santo. Os investigavam compravam os automóveis de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos carros, vendiam os mesmos.

Os automóveis eram vendidos abaixo da tabela de preços (Fipe), o que, segundo a polícia, dava vantagem financeira. Documentos aos quais a reportagem teve acesso mostram que os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles e nem das empresas que eles possuíam.

Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.

Valores dos carros comprados:

TOYOTA HILUX 2017 R$223.000

MERCEDES C300 2018 R$ 220.000

DUSTER 1.6 2019 R$72.000

JETTA CL 2019 R$ 115.000

AUDI TT COUPE 2016 R$ 256.000

TOYOTA COROLLA XEI 2016 R$ 86.000

BMW X1 2016 R$ 150.000

AUDI AS 2015 R$ 104.000

AMAROK V6 EXTR 2020 R$ 253.000

AUDI RS6 AVANT 560CV 2016 R$503.000

MERCEDES BENZ GLE400 2016 R$ 300.000

CHEVROLET S10 2019 DIESEL R$ 148.000

CHEVROLET S10 2019 GASOLINA R$ 59.000

FORD RANGER 2017 R$ 120.000

HILUX 2017 R$ 201.000

FORD KA 2020 R$ 64.000

HILUX 2020 R$ 200.000

FIAT STRADA RANCH 2022 R$ 130.000

TROLLER T4 2013 R$ 100.000

Issac Gabriel Borin Borges, Leonardo Quilqui, Luzildo Adeodato Borges e Cláudia Cristina Borin Borges foram presos na Operação Xampu II. (Pablo Campos)

Quem são os presos

Os investigados foram alvo da Operação Xampu II, deflagrada em Iguape, na zona rural de Guarapari. Foram bloqueados R$ 5 milhões das contas deles e de empresas ligadas ao grupo criminoso pela Justiça. Os presos são:

Isaac Gabriel Borin Borges Leonardo Quilqui Luzildo Adeodato Borges Cláudia Cristina Borin Borges

Os presos foram levados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e depois para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de delito. Na manhã desta quinta-feira (14), foi informado que três dos quatro presos foram liberados pela Justiça.

A investigação sobre o caso começou em setembro, quando foram apreendidos pela polícia R$62 milhões em cheques e R$11 mil em dinheiro. (Polícia Civil)

Investimento em empresa de cosméticos

Durante a investigação foi descoberto que parte do dinheiro era investido em uma empresa da família do ramo de cosméticos (DNA Cosméticos). O valor do maquinário industrial utilizado para produção dos produtos foi avaliado em R$ 50 milhões, que é de propriedade da mulher denunciada. Além do investimento, o documento aponta que os suspeitos também usavam de outro empreendimento familiar para realizar lavagem de dinheiro.

A investigação do caso começou em setembro, quando foram apreendidos R$ 62 milhões em cheques, R$ 11 mil em dinheiro, além de armas, notas promissórias e aparelhos eletrônicos na casa de seis pessoas.

Além disso, R$ 7 milhões em veículos tinham sido bloqueados pela Justiça para o ressarcimento das vítimas. Na época, nenhum suspeito de envolvimento foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta