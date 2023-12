Nesta sexta (15)

Motorista de app é encontrado morto dentro de lago no Norte do ES

Familiares contaram que Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia

Corpo de Antônio Marcos Valfré Carrilho foi encontrado boiando às margens de um lago. (Arquivo pessoal)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto nesta sexta-feira (15), na localidade de Santa Terezinha, em São Mateus, que liga o município até Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima, identificada como Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Em conversa com a repórter Ariele Rui, familiares disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiam retorno. O homem, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.

Preocupados, resolveram chamar a polícia, que localizou o carro da vítima no bairro Caiçaras, em São Mateus. Algumas horas depois, o corpo de Antônio Marcos foi encontrado boiando às margens de um lago em Santa Terezinha.

Um cunhado disse ainda que suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte), já que uma quantia de R$ 3 mil teria sido retirada da conta da vítima.

Despedida

O corpo de Antônio Marcos foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado pela família. O velório da vítima será na Capela Mortuária de Santo Antônio, no Centro de São Mateus, e o sepultamento no quilômetro 21, também no município.

Investigação

Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para uma ocorrência de salvamento aquático, no final da manhã desta sexta-feira (15), em Santa Terezinha, São Mateus, na estrada que liga o município até Conceição da Barra. No local, a equipe constatou que havia um corpo boiando próximo à margem de um lago. "Os militares retiraram o corpo da água", frisou a corporação, em nota.

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Com informações da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta

