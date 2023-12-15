Motorista de app é encontrado morto dentro de lago no Norte do ES

PM:

Na tarde dessa sexta-feira (15), a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas que um suspeito de envolvimento com a morte de um motorista de aplicativo em Conceição da Barra, estaria escondido em uma residência no bairro Caiçaras, em São Mateus, após abandonar o carro da vítima em uma matagal, aguardando a saída das viaturas do entorno para seguir em fuga.

Diante das informações, equipes se deslocaram até o endereço, onde constataram se tratar de uma oficina de veículos. Durante contato com o proprietário do local, os militares perceberam quando outro indivíduo tentou se livrar de uma sacola no interior da loja e seguiu para o segundo andar do imóvel.

Os policiais seguiram no encalço do suspeito e realizaram a abordagem do adolesceste de 17 anos em uma residência no segundo andar, onde também foi encontrado um simulacro de arma de fogo e um celular que pertenciam ao menor, que resistiu a abordagem sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo. Já na sacola dispensada pelo indivíduo havia uma quantia de mais de R$ 3,500.00 em dinheiro.

Questionado, o adolescente relatou que no final da madrugada, junto de um comparsa, teria acionado uma corrida por aplicativo e durante o trajeto eles anunciaram um assalto, fazendo com que a vítima realizasse transferências por PIX para contas de terceiros. Em seguida, ele teria visto o comparsa assassinar o motorista.

Posteriormente, o suspeito afirmou que deixou o comparsa no local com a vítima e a arma de fogo e saiu para abandonar o carro. Logo após, ele teria ido até a oficina, onde pediu ao proprietário sua moto emprestada para ir a um caixa eletrônico e sacou dinheiro da vítima, retornando em seguida ao local e devolvido a moto.

Em sua defesa, o proprietário da oficina informou que o adolescente era seu ex-cunhado e chegou na sua casa pedindo para ficar lá um pouco e depois pediu sua moto emprestada, sendo concedido os pedidos, mas ele não teria conhecimento de nenhum fato ilícito praticado pelo indivíduo. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus.

PC:

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 17 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, sendo encaminhado ao Ciase. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.



