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Nesta sexta (15)

Motorista de app é encontrado morto dentro de lago no Norte do ES

Familiares contaram que Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 19:18

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 dez 2023 às 19:18
Corpo de Antônio Marcos Valfré Carrilho foi encontrado às margens de um lago na tarde desta sexta-feira (15)
Corpo de Antônio Marcos Valfré Carrilho foi encontrado boiando às margens de um lago Crédito: Arquivo pessoal
Um motorista de aplicativo foi encontrado morto nesta sexta-feira (15), na localidade de Santa Terezinha, em São Mateus, que liga o município até Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima, identificada como Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.
Em conversa com a repórter Ariele Rui, familiares disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiam retorno. O homem, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.
Preocupados, resolveram chamar a polícia, que localizou o carro da vítima no bairro Caiçaras, em São Mateus. Algumas horas depois, o corpo de Antônio Marcos foi encontrado boiando às margens de um lago em Santa Terezinha.
O cunhado da vítima, Valter Pigati, disse que suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte), já que uma quantia de R$ 3 mil teria sido retirada da conta da vítima. "Eles chegaram a sacar R$ 3 mil dele, roubando, então quer dizer, até cortar o dedo dele ele (assaltante) cortou para poder usar digital, então os caras queriam roubar mesmo, aí ele reagiu e com certeza foi isso que aconteceu", revelou. 
Neste sábado (16), a Polícia Civil informou que um adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o crime contra o motorista, foi detido. Veja a nota completa no final da matéria.

Despedida

O corpo de Antônio Marcos foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado pela família. O velório da vítima será na Capela Mortuária de Santo Antônio, no Centro de São Mateus, e o sepultamento no quilômetro 21, também no município.

Investigação

Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para uma ocorrência de salvamento aquático, no final da manhã desta sexta-feira (15), em Santa Terezinha, São Mateus, na estrada que liga o município até Conceição da Barra. No local, a equipe constatou que havia um corpo boiando próximo à margem de um lago. "Os militares retiraram o corpo da água", frisou a corporação, em nota. 

Notas da PM e da PC na íntegra:

PM:

Na tarde dessa sexta-feira (15), a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas que um suspeito de envolvimento com a morte de um motorista de aplicativo em Conceição da Barra, estaria escondido em uma residência no bairro Caiçaras, em São Mateus, após abandonar o carro da vítima em uma matagal, aguardando a saída das viaturas do entorno para seguir em fuga. 

Diante das informações, equipes se deslocaram até o endereço, onde constataram se tratar de uma oficina de veículos. Durante contato com o proprietário do local, os militares perceberam quando outro indivíduo tentou se livrar de uma sacola no interior da loja e seguiu para o segundo andar do imóvel. 

Os policiais seguiram no encalço do suspeito e realizaram a abordagem do adolesceste de 17 anos em uma residência no segundo andar, onde também foi encontrado um simulacro de arma de fogo e um celular que pertenciam ao menor, que resistiu a abordagem sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo. Já na sacola dispensada pelo indivíduo havia uma quantia de mais de R$ 3,500.00 em dinheiro. 

 Questionado, o adolescente relatou que no final da madrugada, junto de um comparsa, teria acionado uma corrida por aplicativo e durante o trajeto eles anunciaram um assalto, fazendo com que a vítima realizasse transferências por PIX para contas de terceiros. Em seguida, ele teria visto o comparsa assassinar o motorista. 

 Posteriormente, o suspeito afirmou que deixou o comparsa no local com a vítima e a arma de fogo e saiu para abandonar o carro. Logo após, ele teria ido até a oficina, onde pediu ao proprietário sua moto emprestada para ir a um caixa eletrônico e sacou dinheiro da vítima, retornando em seguida ao local e devolvido a moto. 

Em sua defesa, o proprietário da oficina informou que o adolescente era seu ex-cunhado e chegou na sua casa pedindo para ficar lá um pouco e depois pediu sua moto emprestada, sendo concedido os pedidos, mas ele não teria conhecimento de nenhum fato ilícito praticado pelo indivíduo. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus.

PC:

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 17 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, sendo encaminhado ao Ciase. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação. 

 A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta

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