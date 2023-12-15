Polícia conclui que homofobia motivou assassinato de dentista de São Mateus

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato do dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, encontrado morto no dia 20 de novembro na região de Meleiras, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo . As investigações apontaram que a vítima foi morta por conta de homofobia. O inquérito foi concluído nesta segunda-feira (11) e o homem preso, que confessou ser o autor do crime, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e fraude processual.

Segundo a corporação, a investigação da Delegacia de Conceição da Barra identificou que o dentista foi morto dentro do carro, na região de Guriri, no município de São Mateus . Como forma de dificultar as investigações, o corpo foi deixado na região de Meleiras, na zona rural de Conceição da Barra.

A vítima foi vista pela última vez no dia 18 de novembro. Neste dia, o suspeito e a vítima estavam em um bar em Guriri, no município de São Mateus. Ambos saíram do bar em direção ao lado norte, com a vítima dirigindo e acabaram discutindo dentro do carro.

As investigações apontaram que o suspeito estava armado e matou a vítima com um tiro na cabeça ainda dentro do veículo. Logo em seguida o suspeito saiu do carro, assumiu a direção, jogou o corpo para o lado do carona.

Ele dirigiu em direção ao projeto Tamar, ainda na região de Guriri, parou o carro, colocou o corpo no porta-malas e seguiu pela estrada até o local onde deixou o corpo, depois retornou com o carro para um outro local e ateou fogo no carro.

Carro incendiado e corpo encontrado em restinga

Já no dia 20, o corpo do dentista foi encontrado em avançado estado de decomposição, em uma área de restinga entre o balneário Guriri, em São Mateus, e o município vizinho de Conceição da Barra.

Suspeito foi preso em Jaguaré

Em uma operação conjunta, realizada no dia 27 de novembro, por meio das equipes das Polícias Civil, Penal e Rodoviária Federal, foi detido o suspeito do crime, um homem de 27 anos. Com ele foi localizada a arma do crime, uma pistola com indícios de remarcação, um carregador, munições, um celular e R$ 950,00 em espécie.

Em depoimento, assim que foi detido, o suspeito confessou o crime, mas não confirmou que era namorado da vítima . Segundo o suspeito, Edgleyson era apaixonado por ele, mas eles eram somente amigos. Ele alegou, que houve uma discussão entre a vítima e ele dentro do carro e, confessou que estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.

Em seu segundo interrogatório, já preso, o investigado disse que via a vítima como amigo e que tiveram uma relação de mais de um ano, em que saíram juntos e viajaram. Disse ainda que a vítima passou a gostar dele com um sentimento maior que somente amizade.

Frieza

A equipe da PC identificou que o suspeito, apesar de não se afastar da vítima, não nutria por ela o mesmo sentimento e aparentemente mantinha a proximidade pelo que a vítima proporcionava a ele. A dinâmica do crime apontou uma discussão motivada por cobranças afetivas da vítima, utilizando os 'presentes' como forma de exigir reciprocidade.

O investigado, em um momento de extrema tensão, utilizou a arma do crime para pôr fim à situação. Em seguida, a tentativa de ocultar o corpo, incendiar o veículo e alterar a cena do crime revelou, segundo as investigações, uma frieza por parte do suspeito, de acordo com a Polícia Civil.