Dentista morto no ES: Justiça decreta prisão preventiva de suspeito

Edgleyson Abraão da Silva foi encontrado morto na tarde do dia 20 de novembro Crédito: Redes sociais

Na decisão da audiência de custódia, o juiz ainda reforçou que Almando responde na Justiça contra acusações criminais que envolvem posse irregular de arma de fogo, que está tramitando na 3ª Vara Criminal de São Mateus, e roubo, que tramita na Vara Única de Jaguaré.

Relação com a vítima

Segundo Edson da Silva, pai de Edgleyson, Almando era namorado do filho dele. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de um ano e meio.

De acordo com o pai, Edgleyson gostava muito do namorado. O suspeito chegou, inclusive, a ficar na casa da família quando sofreu um acidente de trânsito e recebeu todos os cuidados.

“Ele é tão cínico que ele se acidentou de moto e nós o tratamos bem. Ele só saiu daqui quando estava curado. Tratamos dele como se fosse filho. Meu filho gostava dele, nós o tratamos bem. Eles tiveram algumas discussões, ficaram entre idas e vindas, mas não sei o porquê. Queria entender o que levou ele a fazer isso. Ele só tinha a ganhar com o meu filho vivo, porque o pai dele está acamado, o meu filho pagava cuidadora, fez tratamento de dente na família dele toda. Não tinha motivo para fazer isso”, afirmou Edson à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta.

O crime

Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde do dia 20 de novembro. Ele estava desaparecido desde a madrugada de 18 de novembro e, segundo a família, foi visto pela última vez em um bar em Guriri, balneário de São Mateus, onde estava acompanhado de algumas pessoas.

Na manhã do dia 19 de setembro, um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município.

Veículo de dentista foi encontrado queimado na região das Meleiras, já em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido.

Na noite de segunda-feira (27), Almando, o suspeito de matar o dentista, foi preso. Após isso, ele confessou o crime na Delegacia de São Mateus. Segundo a Polícia Civil, o suspeito relatou em depoimento que Edgleyson era apaixonado por ele, mas afirmou que eles eram apenas amigos, não namorados – apesar de o pai da vítima afirmar que o filho e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio.

Alamando disse na delegacia que houve uma discussão entre ele e o dentista, dentro do carro, e que ele estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.