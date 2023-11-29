Dentista morto no ES: Justiça decreta prisão preventiva de suspeito

A Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante para preventiva de Almando Batista Vieira Junior, suspeito de matar o dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde do dia 20 de novembro. A decisão foi expedida em audiência de custódia realizada na Penitenciária Regional de São Mateus, na manhã desta quarta-feira (29), sob a presidência do juiz Antônio Moreira Fernandes.
Almando foi preso na noite de segunda-feira (27) em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Civil no km 102 da BR 101 em Jaguaré, no Norte do Estado. Após ser preso, o suspeito confessou o crime na Delegacia de São Mateus, alegando que o homicídio ocorreu durante uma discussão entre ele e o dentista dentro do carro.
Na decisão da audiência de custódia, o juiz ainda reforçou que Almando responde na Justiça contra acusações criminais que envolvem posse irregular de arma de fogo, que está tramitando na 3ª Vara Criminal de São Mateus, e roubo, que tramita na Vara Única de Jaguaré.
Relação com a vítima
Segundo Edson da Silva, pai de Edgleyson, Almando era namorado do filho dele. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de um ano e meio.
De acordo com o pai, Edgleyson gostava muito do namorado. O suspeito chegou, inclusive, a ficar na casa da família quando sofreu um acidente de trânsito e recebeu todos os cuidados.
“Ele é tão cínico que ele se acidentou de moto e nós o tratamos bem. Ele só saiu daqui quando estava curado. Tratamos dele como se fosse filho. Meu filho gostava dele, nós o tratamos bem. Eles tiveram algumas discussões, ficaram entre idas e vindas, mas não sei o porquê. Queria entender o que levou ele a fazer isso. Ele só tinha a ganhar com o meu filho vivo, porque o pai dele está acamado, o meu filho pagava cuidadora, fez tratamento de dente na família dele toda. Não tinha motivo para fazer isso”, afirmou Edson à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta.
O crime
Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde do dia 20 de novembro. Ele estava desaparecido desde a madrugada de 18 de novembro e, segundo a família, foi visto pela última vez em um bar em Guriri, balneário de São Mateus, onde estava acompanhado de algumas pessoas.
Na manhã do dia 19 de setembro, um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município.
O corpo de Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido.
Na noite de segunda-feira (27), Almando, o suspeito de matar o dentista, foi preso. Após isso, ele confessou o crime na Delegacia de São Mateus. Segundo a Polícia Civil, o suspeito relatou em depoimento que Edgleyson era apaixonado por ele, mas afirmou que eles eram apenas amigos, não namorados – apesar de o pai da vítima afirmar que o filho e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio.
Alamando disse na delegacia que houve uma discussão entre ele e o dentista, dentro do carro, e que ele estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.
Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem na linha de homofobia e passionalidade.