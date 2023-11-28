Preso por morte de dentista no ES era namorado da vítima, diz pai

Família de dentista esperava pela chegada da polícia com o preso na delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

TV Gazeta Norte, na manhã desta terça (28). Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de um ano e meio. O homem de 27 anos, suspeito de envolvimento na morte do dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 29 anos, preso pela Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira (27), era namorado da vítima, segundo afirmou Edson da Silva, pai da vítima, em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da, na manhã desta terça (28). Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de um ano e meio.

A família de Edgleyson acompanhou o momento em que o indivíduo chegou até a delegacia em São Mateus, em escolta de várias viaturas das polícias Militar e Civil, e da PRF.

"É um sentimento de alívio para a família toda, porque está tendo justiça e vai ter, com fé em Deus. Agradeço à delegacia, a quem esteve empenhado no caso. Essas pessoas se reuniram e fizeram o que era para ser feito. Espero que ele vá para júri popular e pague pelo crime que aconteceu. O meu filho era uma pessoa doce, não tinha maldade nenhuma. Morreu porque não tinha maldade" Edson da Silva - Pai do dentista morto

Edson relembrou da relação do filho com o homem e disse que Edgleyson gostava muito do namorado. O suspeito chegou a ficar na casa da família quando sofreu um acidente de trânsito e recebeu todos os cuidados, segundo o pai do dentista.

“Ele é tão cínico que ele se acidentou de moto e nós o tratamos bem. Ele só saiu daqui quando estava curado. Tratamos dele como se fosse filho. Meu filho gostava dele, nós o tratamos bem. Eles tiveram algumas discussões, ficaram entre idas e vindas, mas não sei o porquê. Queria entender o que levou ele a fazer isso. Ele só tinha a ganhar com o meu filho vivo, porque o pai dele está acamado, o meu filho pagava cuidadora, fez tratamento de dente na família dele toda. Não tinha motivo para fazer isso”, afirmou.

"Foram 15 anos de feira, muito trabalho. Investi no meu filho, para que fizesse faculdade. Tive ajuda de pessoas importantes para que ele se formasse e eu sou muito grato. Esse homem tirou a vida do meu filho" Edson da Silva - Pai do dentista morto

Prisão do suspeito

O homem, de 27 anos, que não teve o nome identificado, foi preso na noite desta segunda-feira (27) em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Civil no km 102 da BR-101 em Jaguaré.

A PRF e a PC, por meio de seus setores de inteligência, obtiveram a informação que o homem, que possuía um mandado de prisão temporária pelo crime, estaria passando pela rodovia pilotando uma motocicleta de cor preta e placas do ES.

A PRF então posicionou suas equipes e, na passagem da moto, deu ordem de parada ao indivíduo. Durante a revista pessoal, os agentes ainda encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 com 12 munições e pronta para o uso.

Após ser devidamente identificado, o suspeito recebeu ordem de prisão e foi encaminhado ao DPJ de São Mateus para as providências do cumprimento do mandado.

Versão do suspeito

Em depoimento, o suspeito confessou o crime, mas não confirmou que era namorado da vítima. Segundo o suspeito, Edgleyson era apaixonado por ele, mas eles eram somente amigos. Ele alega, em depoimento, que houve uma discussão entre a vítima e ele dentro do carro do dentista, e ainda que estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.

As investigações da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra seguem a linha da homofobia e passionalidade. O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado por homicídio.

Na manhã desta terça-feira, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O corpo do dentista foi encontrado morto na tarde do último dia 20, em uma área de restinga em Conceição da Barra, próximo do limite do município com São Mateus, após três dias de buscas. Ele tinha sinais de agressão e também uma marca de tiro. Em um exame feito no local, a Polícia Civil constatou que Edgleyson foi vítima de um homicídio por arma de fogo.