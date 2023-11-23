Após enterro, pai faz desabafo emocionado sobre dentista morto no ES

Após o sepultamento do filho na tarde de quarta-feira (22), em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, Edson da Silva, pai do dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, participou de uma manifestação em frente ao consultório onde o filho atuava e fez um desabafo emocionante. “Sintam o que eu estou sentindo, gente. Eles acabaram com a minha vida. Não só do Edgleyson, mas da família toda”, afirmou.

Edson foi até Vitória para fazer a liberação do corpo de Edgleyson. Por conta do avançado estado de decomposição, foi necessário que o pai do dentista realizasse a coleta de materiais para o exame de DNA para que a Polícia Civil tivesse a confirmação oficial da identidade da vítima. O corpo foi liberado e levado para São Mateus na quarta-feira

“Graças a Deus eu pude enterrar o meu filho. Pensei que eu não pudesse, que ele talvez nunca fosse encontrado”, disse Edson.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. Como Edgleyson tinha sinais de agressões e uma marca de tiro no corpo, a morte foi registrada inicialmente como homicídio por arma de fogo.

Consultório de dentista nesta manhã em São Mateus Crédito: Acervo familiar

Na quarta-feira, a Polícia Civil informou que ainda havia informações sobre a motivação e autoria do crime. Nenhum suspeito foi preso. A família do dentista pede justiça e quer que quem cometeu o crime seja preso.

“O nosso trabalho todo foi em vão. Veio uma pessoa sem coração e jogou o meu filho em um buraco. Eu não quero vingança, quero justiça. Quero que quem matou ele fique preso o maior tempo possível”, comentou o pai do dentista.

A Gazeta procurou novamente a A reportagem deprocurou novamente a Polícia Civil nesta quinta-feira (23) para atualizar as informações sobre o andamento das investigações. A corporação disse que as investigações estão sendo conduzidas em conjunto por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.

"Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto nas unidades. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", reforçou, em nota.

Relembre o caso

O corpo de Edgleyson Abraão da Silva, o dentista de 28 anos que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18), na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20) em uma área de restinga localizada no balneário da cidade. A informação foi confirmada por Altamiro do Carmo, que é tio da vítima para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta.

Segundo a família, Edgleyson foi visto pela última vez em um bar em Guriri, onde estava acompanhado de algumas pessoas. O corpo do dentista foi encontrado a cerca de cinco quilômetros do local.