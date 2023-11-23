Após enterro, pai faz desabafo emocionado sobre dentista morto no ES

Após o sepultamento do filho na tarde de quarta-feira (22), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Edson da Silva, pai do dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, participou de uma manifestação em frente ao consultório onde o filho atuava e fez um desabafo emocionante. “Sintam o que eu estou sentindo, gente. Eles acabaram com a minha vida. Não só do Edgleyson, mas da família toda”, afirmou.
Edson foi até Vitória para fazer a liberação do corpo de Edgleyson. Por conta do avançado estado de decomposição, foi necessário que o pai do dentista realizasse a coleta de materiais para o exame de DNA para que a Polícia Civil tivesse a confirmação oficial da identidade da vítima. O corpo foi liberado e levado para São Mateus na quarta-feira.
“Graças a Deus eu pude enterrar o meu filho. Pensei que eu não pudesse, que ele talvez nunca fosse encontrado”, disse Edson.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. Como Edgleyson tinha sinais de agressões e uma marca de tiro no corpo, a morte foi registrada inicialmente como homicídio por arma de fogo.
Na quarta-feira, a Polícia Civil informou que ainda havia informações sobre a motivação e autoria do crime. Nenhum suspeito foi preso. A família do dentista pede justiça e quer que quem cometeu o crime seja preso.
“O nosso trabalho todo foi em vão. Veio uma pessoa sem coração e jogou o meu filho em um buraco. Eu não quero vingança, quero justiça. Quero que quem matou ele fique preso o maior tempo possível”, comentou o pai do dentista.
A reportagem de A Gazeta procurou novamente a Polícia Civil nesta quinta-feira (23) para atualizar as informações sobre o andamento das investigações. A corporação disse que as investigações estão sendo conduzidas em conjunto por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
"Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto nas unidades. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", reforçou, em nota.
Relembre o caso
O corpo de Edgleyson Abraão da Silva, o dentista de 28 anos que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18), na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20) em uma área de restinga localizada no balneário da cidade. A informação foi confirmada por Altamiro do Carmo, que é tio da vítima para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta.
Segundo a família, Edgleyson foi visto pela última vez em um bar em Guriri, onde estava acompanhado de algumas pessoas. O corpo do dentista foi encontrado a cerca de cinco quilômetros do local.
Na manhã de domingo (19), um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município. Não havia pertences de Edgleyson dentro do veículo. O carro foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran ES) e passará por perícia da Polícia Civil.