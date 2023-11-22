Corpo de dentista é liberado e familiares protestam por justiça no ES

Familiares de Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, que foi encontrado morto – com marca de agressões e de tiro – na localidade de Meleiras, em Conceição da Barra, na tarde da última segunda-feira (20), realizaram um protesto na tarde desta quarta-feira (22) para que o autor do crime seja preso. Na frente da clínica onde o dentista atuava, foi deixada uma faixa com o pedido de justiça. O corpo dele foi liberado no final da manhã e seguiu para São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde acontecerá o sepultamento.
Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, deve acontecer um cortejo assim que o corpo chegue à cidade. Logo depois, deve ir para o bairro Cacique, onde deve acontecer uma rápida manifestação pacífica. Por fim, vai a caminho de um cemitério privado no bairro Aviação para ser enterrado.
A reportagem de A Gazeta procurou novamente a Polícia Civil para obter mais informações sobre o andamento das investigações do caso, mas teve a resposta de que não há atualizações que possam ser repassadas.
O corpo de Edgleyson tinha uma marca de tiro e também sinais de agressão. Segundo a corporação foi constatado o crime de homicídio por arma de fogo. Imagens de videomonitoramento que mostram a vítima no último lugar onde ele foi visto, em um bar, foram encaminhados para a PC e estão sendo utilizados nas investigações. Os registros não foram divulgados.