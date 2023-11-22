Corpo de dentista é liberado e familiares protestam por justiça no ES

Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte , deve acontecer um cortejo assim que o corpo chegue à cidade. Logo depois, deve ir para o bairro Cacique, onde deve acontecer uma rápida manifestação pacífica. Por fim, vai a caminho de um cemitério privado no bairro Aviação para ser enterrado.

O corpo de Edgleyson tinha uma marca de tiro e também sinais de agressão. Segundo a corporação foi constatado o crime de homicídio por arma de fogo. Imagens de videomonitoramento que mostram a vítima no último lugar onde ele foi visto, em um bar, foram encaminhados para a PC e estão sendo utilizados nas investigações. Os registros não foram divulgados.