Dentista encontrado morto foi visto pela última vez em bar em Guriri

Edgleyson Abraão da Silva foi encontrado morto em área de restinga na tarde de segunda-feira (20) Crédito: Redes sociais

O corpo do dentista foi reconhecido pelo tio, Altamiro do Carmo. A reportagem de A Gazeta apurou com pessoas da família que Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido.

"Ontem [segunda-feira] nós saímos cedo para procurar por ele, fomos até Barra Nova [em São Mateus] e voltamos. Chegou aqui [onde o corpo do dentista foi encontrado], um rapaz passou um drone e conseguiu achar o corpo dele", disse Altamiro em entrevista à TV Gazeta.

Corpo de Edgleyson Abraão da Silva foi encontrado em área de restinga no Norte do ES Crédito: Raphael Verly

Carro carbonizado

Na manhã de domingo (19), um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na região de Meleiras, em Conceição da Barra . Não havia pertences de Edgleyson dentro do veículo. Segundo a Polícia Civil, o veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran ES) e passou por perícia.

Clínica amanheceu fechada

Na manhã desta terça-feira (21), a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, esteve em frente à clínica onde Edgleyson trabalhava no Centro de São Mateus. O local amanheceu sem nenhuma movimentação.

O dentista era muito conhecido na cidade e querido pela família. "Era um cara muito bom, muito bacana, fazia muita farra com a gente, brincava com a gente. Era querido por muitos em São Mateus", comentou o tio.

O que diz a Polícia Civil

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que em exame realizado no local onde o corpo do dentista foi encontrado, foi constatado que se trata de um homicídio por arma de fogo. Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação por meio de exame de DNA e para a realização do exame cadavérico, que determinará a causa da morte.

A PC ainda comunicou que as equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus realizaram georreferenciamento no local onde foram encontrados o corpo, o carro e outras evidências, constatando que se trata da localidade de Meleiras, zona rural de Conceição da Barra.