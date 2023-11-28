Suspeito de participar de morte de dentista é preso no ES

Um suspeito de participar da morte do dentista Edgleyson Abrão da Silva, encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso na noite desta segunda-feira (27). O homem, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Civil no km 102 da BR-101 em Jaguaré.
A PRF e a PC, por meio de seus setores de inteligência, obtiveram a informação que o homem, que possuía um mandado de prisão temporária pelo crime, estaria passando pela rodovia pilotando uma motocicleta de cor preta e placas do ES. A PRF então posicionou suas equipes e, na passagem da moto, deu ordem de parada ao indivíduo. Durante a revista pessoal, os agentes ainda encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 com 12 munições e pronta para o uso.
Após ser devidamente identificado, o suspeito recebeu ordem de prisão e foi encaminhado ao DPJ de São Mateus para as providências do cumprimento do mandado.
A reportagem de A Gazeta tentou obter mais detalhes da investigação com a Polícia Civil. Assim que houver novidades sobre o caso, a matéria será atualizada.
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