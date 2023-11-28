Suspeito de participar de morte de dentista é preso no ES

A PRF e a PC, por meio de seus setores de inteligência, obtiveram a informação que o homem, que possuía um mandado de prisão temporária pelo crime, estaria passando pela rodovia pilotando uma motocicleta de cor preta e placas do ES. A PRF então posicionou suas equipes e, na passagem da moto, deu ordem de parada ao indivíduo. Durante a revista pessoal, os agentes ainda encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 com 12 munições e pronta para o uso.