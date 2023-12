Confessou o crime

Suspeito de duplo homicídio em São José do Calçado é preso no Rio

Prisão foi feita nesta quinta-feira (14), um dia após o crime; Homem confessou o homicídio à polícia

Momento da prisão do suspeito em Rio das Ostras (RJ). (Divulgação/PCES)

A Polícia Civil prendeu o indivíduo suspeito de matar um homem, de 18 anos, e uma mulher, de 28 anos, em São José do Calçado. O homem, de 28 anos, foi preso no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14), e confessou o crime, que, de acordo com a PCES, teria sido cometido em uma disputa pelo controle do tráfico de drogas.

De acordo com a PCES, após o crime nessa quarta-feira (13), uma pessoa que também estava no local e conseguiu sobreviver à tentativa de homicídio, reconheceu o autor do crime por meio de fotos. Policiais então descobriram que o homem, de 28 anos, teria fugido para o município de Rio das Ostras (RJ), cidade onde morava antes de se mudar para São José do Calçado.

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil do Espírito Santo entrou em contato com a 128ª Delegacia de Rio das Ostras, que localizou o suspeito e efetuou a prisão em flagrante do homem. “O suspeito confessou o crime e revelou que o praticou por conta de disputa de ponto de tráfico de drogas, no bairro Vala, em São José do Calçado, bem como afirmou que dispensou a arma de fogo utilizada no crime em uma área de mata ao fugir para o Rio de Janeiro”, disse a PCES, em nota.

Os homem e a mulher foram assassinados a tiros enquanto conversavam em uma calçada no bairro Jorge Ourique, em São José do Calçado. Uma testemunha que estava no local contou que todos estavam conversando quando foram surpreendidos por um homem armado, que atirou diversas vezes contra eles.

Nesta quinta-feira (14), o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro também foi procurada, mas não retornou até a publicação do texto.

