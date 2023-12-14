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Crime

Jovem e mulher são mortos a tiros em calçada em São José do Calçado

Barbara Andressa dos Santos Abreu, de 28 anos, e Aquila Jufo Braga Sabaranse, de 18, foram mortos a tiros enquanto conversavam em calçada

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 12:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 dez 2023 às 12:05
Local onde crime aconteceu
Local onde crime aconteceu Crédito: Polícia Militar
Uma mulher de 28 anos e um jovem de 18 foram assassinados a tiros enquanto conversavam na calçada de uma rua no bairro Jorge Ourique, em São José do Calçado, Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). A PM disse que, quando chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando atendimento a Bárbara Andressa dos Santos Abreu, e Aquila Jufo Braga Sabaranse já havia sido levado por familiares para um hospital.
Uma testemunha que estava no local contou que todos estavam conversando quando foram surpreendidos por um homem armado, que atirou diversas vezes contra Bárbara e Aquila. A pessoa disse que conseguiu fugir para uma área de pasto, e que o suspeito chegou a atirar na sua direção.
Policiais militares realizaram cercos e fizeram buscas pelo suspeito, mas não o localizaram. Durante o atendimento à ocorrência, a PM foi informada que as duas vítimas morreram no hospital. Segundo a corporação, a testemunha foi encaminhada até a delegacia de Alegre, para prestar declarações, juntamente com os materiais coletados no local.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de São José do Calçado, e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, disse a corporação.
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