Jovem e mulher são mortos a tiros em calçada em São José do Calçado

Barbara Andressa dos Santos Abreu, de 28 anos, e Aquila Jufo Braga Sabaranse, de 18, foram mortos a tiros enquanto conversavam em calçada

Uma mulher de 28 anos e um jovem de 18 foram assassinados a tiros enquanto conversavam na calçada de uma rua no bairro Jorge Ourique, em São José do Calçado, Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). A PM disse que, quando chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando atendimento a Bárbara Andressa dos Santos Abreu, e Aquila Jufo Braga Sabaranse já havia sido levado por familiares para um hospital.