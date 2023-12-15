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Ninguém foi preso

Ataque a tiros termina em morte em Nova Almeida, na Serra

Outra pessoa também ficou ferida e precisou ser socorrida para um hospital do município; crime ocorreu perto da região onde dez vítimas foram baleadas, no último domingo (10)

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 18:00

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 dez 2023 às 18:00
Um homem – cuja identidade não foi divulgada – morreu e outro ficou ferido após um tiroteio em Nova Almeida Centro, na Serra, durante a tarde desta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima que sobreviveu foi socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. 
A corporação destacou também que ninguém no local soube informar a motivação do crime, e nenhum suspeito foi localizado.

Região em conflito

O crime desta sexta (15) aconteceu próximo à região onde houve um ataque há menos de uma semana, quando 10 pessoas acabaram baleadas. Conforme apuração da TV Gazeta, as vítimas tinham idades entre 17 e 20 anos.
Na ocasião, a PM informou que indivíduos em dois veículos teriam passado atirando em direção a uma distribuidora de bebidas. Durante a ocorrência, militares se depararam com quatro feridos, sendo imediatamente providenciado socorro para todos. Pouco depois, outras três pessoas alvejadas se apresentaram às equipes.
Ainda não há informações se a morte em Nova Almeida teria ligação com a ocorrência do domingo (10). No entanto, em relação ao tiroteio do último final de semana, testemunhas contaram à TV Gazeta que o ataque ocorreu por conta do tráfico de drogas.

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