Ataque a tiros termina em morte em Nova Almeida, na Serra

Outra pessoa também ficou ferida e precisou ser socorrida para um hospital do município; crime ocorreu perto da região onde dez vítimas foram baleadas, no último domingo (10)

A corporação destacou também que ninguém no local soube informar a motivação do crime, e nenhum suspeito foi localizado.

Região em conflito

Ainda não há informações se a morte em Nova Almeida teria ligação com a ocorrência do domingo (10). No entanto, em relação ao tiroteio do último final de semana, testemunhas contaram à TV Gazeta que o ataque ocorreu por conta do tráfico de drogas.