Ataque a tiros termina em morte em Nova Almeida, na Serra

Um homem – cuja identidade não foi divulgada – morreu e outro ficou ferido após um tiroteio em Nova Almeida Centro, na Serra, durante a tarde desta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima que sobreviveu foi socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.
A corporação destacou também que ninguém no local soube informar a motivação do crime, e nenhum suspeito foi localizado.
Região em conflito
O crime desta sexta (15) aconteceu próximo à região onde houve um ataque há menos de uma semana, quando 10 pessoas acabaram baleadas. Conforme apuração da TV Gazeta, as vítimas tinham idades entre 17 e 20 anos.
Na ocasião, a PM informou que indivíduos em dois veículos teriam passado atirando em direção a uma distribuidora de bebidas. Durante a ocorrência, militares se depararam com quatro feridos, sendo imediatamente providenciado socorro para todos. Pouco depois, outras três pessoas alvejadas se apresentaram às equipes.
Ainda não há informações se a morte em Nova Almeida teria ligação com a ocorrência do domingo (10). No entanto, em relação ao tiroteio do último final de semana, testemunhas contaram à TV Gazeta que o ataque ocorreu por conta do tráfico de drogas.