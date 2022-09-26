Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Vigilante é baleado com três tiros após sair do trabalho em Linhares

Segundo a esposa da vítima, homem foi ameaçado de morte dias antes de ser alvo do ataque. Ele foi atingido no braço, na mandíbula e nas costas e está internado em estado grave
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 set 2022 às 13:50

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 13:50

Um vigilante de 39 anos foi baleado na noite de domingo (25), após sair do trabalho no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi atingido por três disparos: no braço esquerdo, na mandíbula e outro nas costas. O homem foi socorrido para um hospital do município. 
A esposa do vítima informou para os policiais que o marido recebeu ameaças de morte antes de ser alvo do ataque. O caso aconteceu na rua Jacinto Campos de Araújo, no residencial Jocafe II. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o vigilante.
Segundo informações do hospital onde o vigilante está internado, o estado de saúde dele é grave: o homem está sedado utilizando respirador.
A Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, informou a corporação, em nota.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz
A Polícia Civil destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Veja Também

Carro capota, vítima é arremessada e outra fica presa às ferragens em Linhares

Acidente entre duas motos deixa um ferido na BR 101 em Linhares

Suspeito de estuprar enteada durante cinco anos é preso em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados