Vigilante é baleado com três tiros após sair do trabalho em Linhares

Um vigilante de 39 anos foi baleado na noite de domingo (25), após sair do trabalho no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi atingido por três disparos: no braço esquerdo, na mandíbula e outro nas costas. O homem foi socorrido para um hospital do município.

A esposa do vítima informou para os policiais que o marido recebeu ameaças de morte antes de ser alvo do ataque. O caso aconteceu na rua Jacinto Campos de Araújo, no residencial Jocafe II. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o vigilante.

Segundo informações do hospital onde o vigilante está internado, o estado de saúde dele é grave: o homem está sedado utilizando respirador.

Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, informou a corporação, em nota.

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz