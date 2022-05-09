Vídeo mostra cenas de perseguição policial que terminou em morte no ES

As imagens mostram como foi a perseguição, que aconteceu entre a noite de domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9). Segundo boletim da Polícia Militar, a perseguição ao suspeito — que ainda não teve o nome divulgado — teria começado em Cariacica, onde ele teria roubado o carro de um motorista de aplicativo, próximo ao Terminal de Campo Grande.

Um funcionário do terminal contou aos policiais que, minutos antes do roubo do carro, o suspeito estaria sob efeito de drogas dentro do local. Após o roubo do veículo, o homem fugiu na direção da BR 262 e depois acessou a Rodovia do Sol. O motorista de aplicativo acessou o localizador e repassou o paradeiro do suspeito a policiais militares, que iniciaram a perseguição.

Ao todo, foram montados cinco bloqueios para tentar prender o suspeito, que dirigia em alta velocidade e resistiu às ordens de parada. Em alguns momentos ele chegou a jogar o veículo em direção aos policiais e até colidiu em um carro da PM.

Após passar pela Rodovia do Sol, o homem fugiu na direção da BR 101. Quando foi alcançado por alguns militares, ele disparou e os policiais revidaram. Nas proximidades da BR 101, o homem perdeu o controle da direção e o carro ficou parado na pista. Ele desembarcou e se jogou ao chão, mostrando que estava ferido. Dentro do carro, militares encontraram um revólver calibre 38 municiado.

Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito. Crédito: Leitor A Gazeta

Baleado, o homem foi levado ao pronto atendimento do bairro Ipiranga, em Guarapari, e morreu na madrugada desta segunda. O carro roubado foi encaminhado ao pátio da Polícia Civil.