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Troca de tiros

Vídeo mostra cenas de perseguição policial que terminou em morte no ES

Homem começou a ser perseguido em Cariacica, onde teria roubado um carro, e só foi parado em Guarapari. Ele acabou ferido em troca de tiros e não resistiu

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2022 às 18:27
Viaturas da Polícia Militar passam em alta velocidade por uma praça do pedágio em Guarapari. Em outra parte do vídeo, os carros já estão parados, cercando um homem que está no chão. O indivíduo, que ficou ferido após trocar tiros com policiais e furar bloqueios da corporação, foi perseguido por 40 km e acabou morrendo no fim da perseguição.
As imagens mostram como foi a perseguição, que aconteceu entre a noite de domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9). Segundo boletim da Polícia Militar, a perseguição ao suspeito — que ainda não teve o nome divulgado — teria começado em Cariacica, onde ele teria roubado o carro de um motorista de aplicativo, próximo ao Terminal de Campo Grande.
Um funcionário do terminal contou aos policiais que, minutos antes do roubo do carro, o suspeito estaria sob efeito de drogas dentro do local. Após o roubo do veículo, o homem fugiu na direção da BR 262 e depois acessou a Rodovia do Sol. O motorista de aplicativo acessou o localizador e repassou o paradeiro do suspeito a policiais militares, que iniciaram a perseguição.
Ao todo, foram montados cinco bloqueios para tentar prender o suspeito, que dirigia em alta velocidade e resistiu às ordens de parada. Em alguns momentos ele chegou a jogar o veículo em direção aos policiais e até colidiu em um carro da PM.
Após passar pela Rodovia do Sol, o homem fugiu na direção da BR 101. Quando foi alcançado por alguns militares, ele disparou e os policiais revidaram. Nas proximidades da BR 101, o homem perdeu o controle da direção e o carro ficou parado na pista. Ele desembarcou e se jogou ao chão, mostrando que estava ferido. Dentro do carro, militares encontraram um revólver calibre 38 municiado.
Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito.
Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito. Crédito: Leitor A Gazeta
Baleado, o homem foi levado ao pronto atendimento do bairro Ipiranga, em Guarapari, e morreu na madrugada desta segunda. O carro roubado foi encaminhado ao pátio da Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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