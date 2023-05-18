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Confronto e perseguição

Vídeo mostra assalto a bar no Centro de Jaguaré; um suspeito é detido

Câmeras de segurança, dentro e fora do local, mostram a ação dos bandidos ao chegarem e depois saírem do estabelecimento; crime ocorreu na noite de terça-feira (16)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 mai 2023 às 13:41

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 13:41

Um assalto a um bar no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (16), terminou com perseguição, confronto entre criminosos e policiais e um suspeito detido. Segundo a Polícia Militar, uma dupla armada entrou no estabelecimento, ameaçou os clientes e saiu do local roubando uma moto. O segundo envolvido no crime conseguiu fugir e está sendo procurado.
Imagens de câmera de segurança dentro do bar mostram o momento em que a dupla chega com as armas em mãos. Eles pedem para três clientes se deitarem no chão e um dos criminosos chega a dar um chute em uma vítima. Em seguida, é possível observar, de uma câmera posicionada na rua, quando eles saem com a moto roubada, de cor vermelha. Segundo a PM, os homens chegaram ao local em uma moto preta, que deixaram em frente ao estabelecimento.
Os militares encontraram os suspeitos quando eles passavam pela Avenida 9 de Agosto, na contramão. Eles fugiram da abordagem em alta velocidade e houve uma perseguição pelas ruas da cidade. Em um momento, o condutor da moto perdeu o controle e a dupla caiu. Os indivíduos tentaram fugir a pé por um matagal e foram acompanhados pela PM, ocorrendo confronto com tiros.
Após os disparos, um dos homens, que pilotava a moto, não foi mais visto após entrar em uma área de mato alto. Já o que estava na garupa do veículo foi detido. Durante a fuga, ele dispensou uma arma e um simulacro, que depois foram encontrados. A PM também conseguiu recuperar as motos preta e vermelha.
O detido e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia. A Polícia Civil foi procurada para responder sobre a ocorrência, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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