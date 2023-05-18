Universitária é presa comprando com cartões furtados de colegas em Vila Velha

Cartões foram encontrados em banheiro de shopping nas proximidades de universidade em Vila Velha Crédito: Reprodução redes sociais

Uma jovem de 23 anos, identificada como Luiza Helena Dias Vieira, que cursa Medicina Veterinária em uma universidade de Vila Velha, foi autuada em flagrante por furto, na noite desta quarta-feira (17), após ser flagrada fazendo compras em um shopping com cartões de outras pessoas da mesma instituição de ensino.

Polícia Militar explicou que uma guarnição foi acionada para ir a um shopping nas proximidades da universidade, no bairro Divino Espírito Santo, onde havia uma vítima de furto de cartão de crédito.

No local, uma jovem de 19 anos afirmou para os policiais militares que havia tido o cartão de crédito furtado naquele mesmo dia e que ele estaria sendo usado. Sabendo que uma das compras foi realizada em uma loja de perfumes do shopping, a menina e uma amiga, de 34 anos, foram até o local e tiveram acesso às câmeras de videomonitoramento.

Ao ver as imagens, elas procuraram a suspeita pelo shopping e a encontraram. Quando questionada, a universitária confessou que estava com o cartão de crédito da jovem e afirmou que havia recebido de outra pessoa e que teria autorização para o uso. Também afirmou que utilizou o cartão e devolveria o valor das compras por Pix.

Enquanto a suspeita estava no banheiro, a mulher de 34 anos viu que ela estava tentando esconder algo no interior da lixeira.

Os seguranças do shopping foram acionados conduziram as partes envolvidas para um local reservado. Enquanto os policiais mantinham contato com a vítima, a amiga retornou ao banheiro, juntamente com uma integrante feminina da equipe de segurança, sendo localizado na lixeira do banheiro diversos cartões em nome de outras pessoas.

Os militares questionaram a suspeita sobre a posse dos cartões e ela afirmou que estava com o cartão da jovem e tinha feito uso dele, mas ressaltou que outra pessoa havia a entregado e autorizado o uso.

Ao realizar buscas no interior da bolsa da suspeita, foram encontrados mais cartões, bem como nos bolsos. A estudante que teve o cartão furtado disse que entre as compras feitas constava uma no valor de R$ 120,00 de uma perfumaria. Com a suspeita foi encontrada ainda uma sacola com quatro itens de perfumaria e comprovantes de pagamento dos dois cartões pertencentes a jovem de 19 anos.

A universitária foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por furto. A jovem foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Universitária pode ser suspensa

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Universidade Vila Velha (UVV) afirmou que tomou conhecimento do incidente e vai aplicar medidas apropriadas para tratar da questão, que podem resultar em suspensão ou desligamento. Confira o posicionamento abaixo na íntegra.

"A Universidade Vila Velha tomou conhecimento do incidente ocorrido em suas dependências, no qual uma aluna está envolvida em um suposto roubo. Em conformidade com o Regimento Geral da instituição, que estabelece as diretrizes para o regime disciplinar, serão aplicadas medidas apropriadas para tratar dessa questão.

O Regimento Geral da Universidade Vila Velha prevê penalidades que variam desde a suspensão até o desligamento, no caso de uma infração cometida que se configure como um crime ou contravenção penal, conforme estabelecido por lei. É importante ressaltar que a universidade levará em consideração as disposições estatuárias e regimentais ao analisar cuidadosamente todos os aspectos relacionados ao caso.

A instituição está comprometida com a promoção de um ambiente acadêmico seguro e respeitoso para todos os membros da comunidade universitária. Dessa forma, todas as denúncias de infrações serão tratadas com seriedade e imparcialidade, garantindo que o processo de análise seja conduzido com transparência e justiça.