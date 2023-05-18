Polícia apreende máquinas de cartão e cadernos do tráfico em Aracruz

Caixa com máquinas de cartão de crédito apreendida Crédito: Divulgação/Sesp

Na casa de um dos suspeitos presos durante a 14ª edição da Operação Caim , em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, os policiais encontraram duas caixas com muitas máquinas de cartão de crédito, além de um caderno com anotações sobre vendas e dívidas do tráfico. Apreensão e prisões ocorreram na manhã desta quinta-feira (18). As investigações apontam que as máquinas eram utilizadas para a venda de drogas. Com o indivíduo foram apreendidos ainda cerca de 2 kg de maconha.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, o homem distribuía as máquinas de cartão para pessoas que realizavam o comércio de entorpecentes, e recebia o dinheiro proveniente das vendas.

"Nos chamou atenção duas caixas com várias máquinas pequenas de cartão de crédito. No nosso entendimento, e o que as investigações apontam, é que ele distribuía essas máquinas para pessoas que vendiam droga para ele e esse dinheiro vinha para a conta dele. É a tecnologia sendo utilizada pelo crime" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Esse mesmo indivíduo tinha um caderno com anotações referentes a vendas e dívidas acumuladas no tráfico de drogas. Segundo Ramalho, ele foi preso com cerca de 2 kg de maconha e também tem dívidas com o movimento.

“São dívidas de pessoas que compram, que não conseguem pagar. Gente que pega dinheiro emprestado, quem deve. Agora ele está sendo preso, com aproximadamente 2 kg de drogas e ele também tem uma dívida com o tráfico. Isso será cobrado e a gente reforça que o tráfico não leva a nada. É um mundo de ilusão de dinheiro, casa e carro, mas a gente entra nas casas e não têm nada. O tráfico só vai levar à morte", disse Ramalho.

Outras prisões

A Operação Caim acontece em Fundão, Aracruz e Linhares com objetivo de cumprir 51 mandados de busca e apreensão e de prisão em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e Fundão, na Região Metropolitana. A ação tem como alvos pessoas ligadas a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.

De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 13 pessoas foram presas.

Linhares:

1 preso por homicídio

6 presos por estupro

Fundão e Aracuz

1 preso por homicídio

1 preso por estupro

4 presos por tráfico de drogas



No total, segundo o balanço final da Polícia Civil, foram apreendidas sete armas de fogo, 20 máquinas de cartão de crédito usadas para a venda dos entorpecentes e caderno com anotações de movimentação do tráfico de drogas. Além de drogas, como maconha, crack e cocaína.

Espingarda e munições apreendidas em Aracruz Crédito: Divulgação/Sesp