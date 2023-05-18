Polícia apreende máquinas de cartão e cadernos do tráfico em Aracruz

Na casa de um dos suspeitos presos durante a 14ª edição da Operação Caim, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, os policiais encontraram duas caixas com muitas máquinas de cartão de crédito, além de um caderno com anotações sobre vendas e dívidas do tráfico. Apreensão e prisões ocorreram na manhã desta quinta-feira (18). As investigações apontam que as máquinas eram utilizadas para a venda de drogas. Com o indivíduo foram apreendidos ainda cerca de 2 kg de maconha.
Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, o homem distribuía as máquinas de cartão para pessoas que realizavam o comércio de entorpecentes, e recebia o dinheiro proveniente das vendas.
"Nos chamou atenção duas caixas com várias máquinas pequenas de cartão de crédito. No nosso entendimento, e o que as investigações apontam, é que ele distribuía essas máquinas para pessoas que vendiam droga para ele e esse dinheiro vinha para a conta dele. É a tecnologia sendo utilizada pelo crime"
Esse mesmo indivíduo tinha um caderno com anotações referentes a vendas e dívidas acumuladas no tráfico de drogas. Segundo Ramalho, ele foi preso com cerca de 2 kg de maconha e também tem dívidas com o movimento.
“São dívidas de pessoas que compram, que não conseguem pagar. Gente que pega dinheiro emprestado, quem deve. Agora ele está sendo preso, com aproximadamente 2 kg de drogas e ele também tem uma dívida com o tráfico. Isso será cobrado e a gente reforça que o tráfico não leva a nada. É um mundo de ilusão de dinheiro, casa e carro, mas a gente entra nas casas e não têm nada. O tráfico só vai levar à morte", disse Ramalho.
Outras prisões
A Operação Caim acontece em Fundão, Aracruz e Linhares com objetivo de cumprir 51 mandados de busca e apreensão e de prisão em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e Fundão, na Região Metropolitana. A ação tem como alvos pessoas ligadas a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.
De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 13 pessoas foram presas.
Linhares:
- 1 preso por homicídio
- 6 presos por estupro
Fundão e Aracuz
- 1 preso por homicídio
- 1 preso por estupro
- 4 presos por tráfico de drogas
No total, segundo o balanço final da Polícia Civil, foram apreendidas sete armas de fogo, 20 máquinas de cartão de crédito usadas para a venda dos entorpecentes e caderno com anotações de movimentação do tráfico de drogas. Além de drogas, como maconha, crack e cocaína.
De acordo com o secretário da pasta, Alexandre Ramalho, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, duas pessoas foram presas em Fundão envolvidas em casos de homicídio e estupro. Outra prisão é de um homem que utilizou uma espingarda para tentar matar o irmão, em uma disputa por terra. A arma também foi apreendida.