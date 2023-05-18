Dupla é presa com armas em BMW e caminhonete em Presidente Kennedy

BMW em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens foram presos com armas de fogo em uma BMW e uma caminhonete Chevrolet S10, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (17), nas localidades de Santo Eduardo e Jaqueira. A dupla portava uma pistola calibre 9 mm municiada e um revólver calibre 38.

A Polícia Civil informou que a abordagem ocorreu após militares e guardas municipais receberem informações de que um homem estava armado em uma BMW na região. Após buscas, os policiais visualizaram o veículo, que também era seguido por uma caminhonete S10, mas os condutores conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Civil, posteriormente a BMW foi encontrada saindo da localidade de Santo Eduardo, quando as equipes iniciaram a perseguição, conseguindo abordar o carro na ES 060. A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal do município.

O proprietário da BMW portava ilegalmente uma pistola calibre 9 mm municiada, já o dono da caminhonete informou ter deixado o veículo em Jaqueira. A equipe da Polícia Civil foi até o local e encontrou um revólver calibre 38 municiado dentro do carro.

Armas encontradas nos carros. Crédito: Divulgação/Polícia Civil