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Operação

Dupla é presa com armas em BMW e caminhonete em Presidente Kennedy

Ação ocorreu nas localidades de Santo Eduardo e Jaqueira, na tarde desta quarta-feira (17); suspeitos foram autuados em flagrante, mas liberados após pagamento de fiança
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 mai 2023 às 09:24

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 09:24

BMW em Presidente Kennedy
BMW em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois homens foram presos com armas de fogo em uma BMW e uma caminhonete Chevrolet S10, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (17), nas localidades de Santo Eduardo e Jaqueira. A dupla portava uma pistola calibre 9 mm municiada e um revólver calibre 38.
A Polícia Civil informou que a abordagem ocorreu após militares e guardas municipais receberem informações de que um homem estava armado em uma BMW na região. Após buscas, os policiais visualizaram o veículo, que também era seguido por uma caminhonete S10, mas os condutores conseguiram fugir.
Segundo a Polícia Civil, posteriormente a BMW foi encontrada saindo da localidade de Santo Eduardo, quando as equipes iniciaram a perseguição, conseguindo abordar o carro na ES 060. A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal do município.
O proprietário da BMW portava ilegalmente uma pistola calibre 9 mm municiada, já o dono da caminhonete informou ter deixado o veículo em Jaqueira. A equipe da Polícia Civil foi até o local e encontrou um revólver calibre 38 municiado dentro do carro.
Armas Presidente Kennedy
Armas encontradas nos carros. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Os conduzidos foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante. Eles foram liberados após pagamento de fiança.

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Polícia Civil Presidente Kennedy Prisão BMW
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