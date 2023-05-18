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Caim 14

Operação cumpre mandados contra traficantes e assassinos no Norte do ES

De acordo com a Sesp, ação acontece em Aracruz, Fundão e Linhares, com objetivo de cumprir 51 mandados de busca e apreensão e de prisão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 mai 2023 às 07:07

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 07:07

Operação acontece em Aracruz, Fundão e Linhares
Operação acontece em Aracruz, Fundão e Linhares Crédito: Divulgação/Sesp
A polícia deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 14ª edição da Operação Caim com objetivo de cumprir 51 mandados de busca e apreensão e de prisão em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e Fundão, na Região Metropolitana. A ação tem como alvos pessoas ligadas a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.
A última atualização da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), passada nesta tarde, aponta que 13 pessoas haviam sido presas.
Linhares:
  • 1 preso por homicídio
  • 6 presos por estupro
Fundão e Aracuz
  • 1 preso por homicídio
  • 1 preso por estupro
  • 4 presos por tráfico de drogas
No total, segundo o balanço final da Polícia Civil, foram apreendidas sete armas de fogo, 20 máquinas de cartão de crédito usadas para a venda dos entorpecentes e caderno com anotações de movimentação do tráfico de drogas. Além de drogas, como maconha, crack e cocaína.
O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as duas prisões em Fundão foram de envolvidos em casos de homicídio e estupro, e outra prisão é de um homem que utilizou uma espingarda para tentar matar o irmão em uma disputa por terra. A arma também foi apreendida. 
Participam da operação policiais de diversas unidades das Superintendências Norte, Especializada e Noroeste da Polícia Civil, além do apoio do Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar, e também do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). 

Máquinas de cartão e anotações do tráfico

Em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o coronel Alexandre Ramalho contou que as investigações apontam que o suspeito flagrado com as máquinas de cartão distribuía os equipamentos de pagamento para pessoas que atuavam na venda de drogas e recebia o dinheiro fruto da comercialização.
"Nos chamou atenção duas caixas com várias máquinas pequenas de cartão de crédito. No nosso entendimento, e o que as investigações apontam, é que ele distribuía essas máquinas para pessoas que vendiam droga para ele e esse dinheiro vinha para a conta dele. É a tecnologia sendo utilizada pelo crime"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Esse mesmo indivíduo tinha caderno com anotações das vendas e as dívidas acumuladas no tráfico de drogas. Segundo Ramalho, ele foi preso com cerca de 2 kg de maconha e também tem dívidas com o movimento.
“São dívidas de pessoas que compram, que não conseguem pagar. Gente que pega dinheiro emprestado, quem deve. Agora ele está sendo preso, com aproximadamente 2 kg de drogas e ele também tem uma dívida com o tráfico. Isso será cobrado e a gente reforça que o tráfico não leva a nada. É um mundo de ilusão de dinheiro, casa e carro, mas a gente entra nas casas e não têm nada. O tráfico só vai levar à morte", explicou o secretário.
Helicóptero do Notaer também participa da operação
Helicóptero do Notaer também participa da operação Crédito: Divulgação/Notaer

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