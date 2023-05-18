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Bairro Grande Vitória

Mãe pede ajuda para achar filho de 15 anos que desapareceu em Vitória

Adrian Coutinho de Jesus saiu de casa com um colega e sem o seu celular e foi visto pela última vez em um ponto de ônibus do bairro há uma semana, no último dia 11
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 mai 2023 às 11:43

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:43

Adrian Coutinho de Jesus, de 15 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (11) e a mãe do jovem está angustiada
Adrian Coutinho de Jesus, de 15 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (11) e a mãe do jovem está angustiada Crédito: Reprodução
A mãe de Adrian Coutinho de Jesus vive a angústia de não saber onde está o filho desde a última quinta-feira (11). O adolescente de 15 anos é morador do bairro Grande Vitória, em Vitória, e foi visto pela última vez em um ponto de ônibus da região, por volta de 21h30.
Miriam Coutinho Raymundo, de 31 anos, conta que o filho saiu de casa com um colega e sem o seu celular, e desde então não tem notícias do adolescente. Ela disse que não conhece o colega com quem Adrian estava quando foi visto pela última vez, mas, segundo informações que recebeu, o jovem também estaria desaparecido.
A dona de casa explicou à reportagem de A Gazeta que após ser diagnosticada com uma doença rara, em outubro de 2022, Adrian teria saído de casa. Após o desaparecimento do filho, na última semana, um boletim de ocorrência foi feito.
Miriam conta que mantinha contato diário com o filho, e que o adolescente praticamente morava com ela, aparecendo constantemente na sua casa para almoçar e dormir. Segundo ela, Adrian sempre informava onde ia dormir, sendo quase sempre na sua casa , na da avó dele ou na casa de um colega —que não seria o mesmo que estava com ele quando ele desapareceu.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso e detalhes sobre a investigação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Alguém viu o Adrian?

Miriam suplica por ajuda para que seu filho seja encontrado e pede que caso alguém tenha alguma informação sobre ele, entre em contato com o número (27) 99723-4728. Ela também contou, para ajudar na identificação do jovem, que o Adrian saiu de casa com uma camisa verde e uma bermuda jeans.
Junto à Polícia Civil, denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181).

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