Três pessoas morrem esfaqueadas durante brigas e ataques na Grande Vitória

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:07
Quatro casos de esfaqueamento foram registrados no domingo (10) na Grande Vitória. Três deles resultaram em mortes. As ocorrências foram registradas na Serra, Vila Velha e em Cariacica
Um desses casos aconteceu em Jardim Carapina, na Serra, por volta das 17h de domingo. Segundo a Polícia Militar, uma briga entre vizinhos na Rua Barra de São Francisco terminou com a morte de Jocimar dos Santos Moreira, 44 anos. Testemunhas relataram que Jocimar foi atacado a golpes de faca por Reginaldo dos Santos Silva, de 47 anos, no meio da rua. De acordo com o suspeito, ele teria reagido após ser agredido com um soco e atingido na cabeça por um paralelepípedo. Em seguida, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima
A arma do crime foi apreendida, e Reginaldo foi localizado em casa, preso em flagrante e conduzido algemado à 3ª Regional da Serra. Antes, ele foi levado à UPA de Carapina para atendimento médico. Jocimar chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado no hospital.
Um homem foi morto a facadas e teve a motocicleta roubada na Rua São João, bairro Santo André, em Cariacica, no último domingo (10). De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Antônio dos Santos do Nilo, 62 anos. Ele teria marcado um encontro com uma pessoa e, durante o encontro, foi atacado.
Antônio chegou a receber atendimento médico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica para necropsia e, depois, liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que o suspeito ainda não foi preso, sem divulgar detalhes preliminares. A corporação comunicou também que um homem de 47 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.
Na manhã desta segunda-feira (11), um detento que estava em “saidinha” do Dia dos Pais foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Espírito Santo, bairro José de Anchieta, na Serra. A motivação, segundo informações preliminares, seria um acerto de contas. A Polícia Militar relatou que um adolescente contou ter visto o pai ser golpeado diversas vezes por um homem desconhecido, que fugiu em seguida. O Samu socorreu a vítima e a levou ao Hospital Jayme Santos Neves.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O suspeito não foi detido e nenhuma informação complementar foi repassada para não prejudicar as investigações.
Também no domingo (10), uma pessoa em situação de rua foi morta a facadas na Rua Cabo Aylson Simões, no bairro Divino Espírito Santo, em frente ao terminal de Vila Velha. Segundo informações preliminares, quando a ambulância chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo foram encaminhados ao IML para necropsia e, posteriormente, liberados para os familiares.
A Polícia Militar informou que a vítima não pôde ser identificada por estar sem documentação. Já a Polícia Civil destacou que o caso está sob investigação da DHPP de Vila Velha e que nenhum suspeito foi detido.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os homicídios cometidos com armas brancas ocupam o segundo lugar no ranking dos crimes letais mais praticados no Espírito Santo. O levantamento também aponta uma coincidência preocupante: domingos à noite concentram a maior parte dos assassinatos no estado. Desde janeiro, quase 21% de todos os homicídios ocorreram nesse dia da semana, e 90% das vítimas eram homens.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o