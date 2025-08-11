Casos só no domingo

Três pessoas morrem esfaqueadas durante brigas e ataques na Grande Vitória

Desde janeiro, quase 21% de todos os homicídios ocorreram nesse dia da semana, e 90% das vítimas eram homens

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:07

Casos de violência marcaram o último domingo Crédito: Wilson Rodrigues

Quatro casos de esfaqueamento foram registrados no domingo (10) na Grande Vitória. Três deles resultaram em mortes. As ocorrências foram registradas na Serra, Vila Velha e em Cariacica

Jardim Carapina, na Serra

Um desses casos aconteceu em Jardim Carapina, na Serra, por volta das 17h de domingo. Segundo a Polícia Militar, uma briga entre vizinhos na Rua Barra de São Francisco terminou com a morte de Jocimar dos Santos Moreira, 44 anos. Testemunhas relataram que Jocimar foi atacado a golpes de faca por Reginaldo dos Santos Silva, de 47 anos, no meio da rua. De acordo com o suspeito, ele teria reagido após ser agredido com um soco e atingido na cabeça por um paralelepípedo. Em seguida, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima

A arma do crime foi apreendida, e Reginaldo foi localizado em casa, preso em flagrante e conduzido algemado à 3ª Regional da Serra. Antes, ele foi levado à UPA de Carapina para atendimento médico. Jocimar chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado no hospital.

Encontro sob suspeita e homicídio em Cariacica

Um homem foi morto a facadas e teve a motocicleta roubada na Rua São João, bairro Santo André, em Cariacica, no último domingo (10). De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Antônio dos Santos do Nilo, 62 anos. Ele teria marcado um encontro com uma pessoa e, durante o encontro, foi atacado.

Antônio chegou a receber atendimento médico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica para necropsia e, depois, liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que o suspeito ainda não foi preso, sem divulgar detalhes preliminares. A corporação comunicou também que um homem de 47 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Tentativa de homicídio em José de Anchieta, na Serra

Na manhã desta segunda-feira (11), um detento que estava em “saidinha” do Dia dos Pais foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Espírito Santo, bairro José de Anchieta, na Serra. A motivação, segundo informações preliminares, seria um acerto de contas. A Polícia Militar relatou que um adolescente contou ter visto o pai ser golpeado diversas vezes por um homem desconhecido, que fugiu em seguida. O Samu socorreu a vítima e a levou ao Hospital Jayme Santos Neves.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O suspeito não foi detido e nenhuma informação complementar foi repassada para não prejudicar as investigações.

Homicídio de pessoa em situação de rua em Vila Velha

Também no domingo (10), uma pessoa em situação de rua foi morta a facadas na Rua Cabo Aylson Simões, no bairro Divino Espírito Santo, em frente ao terminal de Vila Velha. Segundo informações preliminares, quando a ambulância chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo foram encaminhados ao IML para necropsia e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Polícia Militar informou que a vítima não pôde ser identificada por estar sem documentação. Já a Polícia Civil destacou que o caso está sob investigação da DHPP de Vila Velha e que nenhum suspeito foi detido.

Estatística

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os homicídios cometidos com armas brancas ocupam o segundo lugar no ranking dos crimes letais mais praticados no Espírito Santo. O levantamento também aponta uma coincidência preocupante: domingos à noite concentram a maior parte dos assassinatos no estado. Desde janeiro, quase 21% de todos os homicídios ocorreram nesse dia da semana, e 90% das vítimas eram homens.



