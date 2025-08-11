Pegou fogo

Homens morrem após carro bater em poste e fios caírem sobre veículo em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da rodovia e bateu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o veículo pegou fogo

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:19

Dois jovens, de 23 e 25 anos, morreram em um acidente no bairro Lameirão, em Guarapari, na noite de domingo (10). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o veículo em que as vítimas estavam em chamas (veja acima). A identidade das vítimas não foi informada. Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da rodovia e bateu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o veículo pegou fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe combateu o incêndio e, após a extinção do fogo, foi possível localizar dois corpos, sendo que uma vítima estava no interior dos destroços do veículo e a outra estava na parte exterior. Ambas do sexo masculino. A Polícia Científica foi acionada.

A EDP disse que foi acionada na noite de domingo (10) para atender a uma ocorrência envolvendo a colisão de um carro contra um poste na Praia do Riacho, em Guarapari. Técnicos estiveram no local e isolaram a área do acidente. A substituição do poste atingido será realizada na manhã de hoje. No momento, por questão de segurança, cinco clientes estão com o fornecimento de energia interrompido.

