Homens morrem após carro bater em poste e fios caírem sobre veículo em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da rodovia e bateu contra um poste.  Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o veículo pegou fogo

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:19

Acidente teria ocorrido na noite de domingo (10), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari.

Dois jovens, de 23 e 25 anos, morreram em um acidente no bairro Lameirão, em Guarapari, na noite de domingo (10). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o veículo em que as vítimas estavam em chamas (veja acima). A identidade das vítimas não foi informada. Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da rodovia e bateu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o veículo pegou fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local. 

O Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe combateu o incêndio e, após a extinção do fogo, foi possível localizar dois corpos, sendo que uma vítima estava no interior dos destroços do veículo e a outra estava na parte exterior. Ambas do sexo masculino. A Polícia Científica foi acionada. 

A EDP disse que foi acionada na noite de domingo (10) para atender a uma ocorrência envolvendo a colisão de um carro contra um poste na Praia do Riacho, em Guarapari. Técnicos estiveram no local e isolaram a área do acidente. A substituição do poste atingido será realizada na manhã de hoje.  No momento, por questão de segurança, cinco clientes estão com o fornecimento de energia interrompido.

