Traficantes da 'Tropa do Flamengo' exibem armas e granadas em vídeos no ES

Traficantes exibem armas e granada Crédito: Reprodução

Em vídeos que circularam nas redes sociais no último sábado (26), o bando aparece armado com pistolas, fuzis, granada e diversos produtos que teriam sido furtados da casa onde moravam dois rivais. Os alvos não foram localizados e eles saquearam TV, computador, bicicleta, tênis e até comida.

"Pega a visão, Parelha! Macaco Louco, Trezentos, mau elemento! Tâmo junto, meus mano. É a Tropa do Flamengo, Robinho! Nós não vai sair daqui, não. A bala vai comer mesmo, mano. E nós veio pra ficar (sic)" Traficante - Autor do vídeo

Em outro trecho do vídeo, os criminosos se juntam em uma região de mata, sentados em uma pedra. Com armas e granada nas mãos, eles citam os nomes de supostos rivais e fazem diversas ameaças.

No vídeo, pelo menos 10 criminosos aparecem subindo uma escadaria. Armados com pistolas e armas identificadas por eles como metralhadoras, e aparentemente de fabricação caseira, o bando segue com destino a uma área de mata carregando diversos objetos como bolsas, televisão, bicicleta infantil, computador, tênis, gaiola e até comida.

"Correu todo mundo, não ficou ninguém! Fizemo a compra na cachanga deis. Aê, Glaubim! Correu todo mundo! Deixou tudo pra trás, deixou tudo pra nós (sic)" Traficante - Autor do vídeo

Tem que fazer um videozinho, disse um comparsa. Tô fazendo, respondeu o homem responsável pela gravação. Em outro vídeo, ao menos cinco criminosos aparecem armados no meio de uma rua. Muitos deles mostram o rosto e citam nomes de outras pessoas. Como não há confirmação de identidade e nem idade dos suspeitos, a imagem deles não será divulgada.

TIROTEIO

Traficantes do bairro Alvorada, em Vila Velha, trocaram tiros com agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, na noite deste domingo (27). Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso. De acordo com o agente Thiago Vendramini, a Guarda Municipal recebeu denúncia de que havia homens armados no topo de um morro em Alvorada.

"Estávamos em patrulhamento na região com a Ronda Ostensiva Municipal, com agentes treinados para situações como essa. Fomos ao local indicado, mas não localizamos nenhum suspeito. Quando estávamos descendo, fomos surpreendidos com os disparos. Revidamos a injusta agressão. Nenhum agente ficou ferido", disse o agente.

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que monitora e investiga, por meio da inteligência, a atuação do tráfico de drogas na região do bairro Alvorada diariamente. A Sesp orienta que a população acione o Disque-Denúncia ou o 190, quando o crime estiver em andamento.