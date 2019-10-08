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Vitória

Mulher é espancada por gangue de traficantes no ES por "falar demais"

A mulher foi abordada no Morro do Jaburu, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (08)

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 20:13

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2019 às 20:13
Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/ TV Gazeta
Uma mulher de 23 anos foi espancada por uma gangue de pelo menos oito traficantes do Morro do Jaburu, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (08). À polícia, ela disse que foi agredida com coronhadas e pauladas na cabeça por ter “falado demais”.
A Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada para prosseguir até o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), local onde o Samu havia encaminhado uma mulher vítima de agressão física.
No local, em contato com a equipe de emergência, que socorreu a vítima, os militares foram informados que o Samu foi acionado, inicialmente, para atender uma solicitação no Morro do Jaburu, em que uma mulher teria caído.
Ao chegarem na unidade hospital, os militares constataram que não se tratava de queda. Em contato com a vítima, ela relatou que cerca de oito indivíduos teriam a agredido com coronhadas e pauladas.
Questionada sobre a possível motivação para o fato, a vítima apenas respondeu que tinha “falado demais” e preferiu não dar mais detalhes sobre o caso. A ocorrência foi encaminhada foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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