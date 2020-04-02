Tiros em praça de Vila Velha matam jovem e deixam morador de rua ferido

Samu socorre vítima de bala perdida durante ataque armado em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Um jovem, de 19 anos, anos morreu e um homem, em situação de rua, foi vítima de bala perdida após um ataque a tiros em Vila Velha . Os disparos aconteceram em uma praça que fica entre os bairros vizinhos Divino Espírito Santo e Ilha dos Ayres. De acordo com a Guarda Municipal, dois criminosos participaram da ação, que aconteceu por volta das 12 horas desta quinta-feira (02).

A Guarda Municipal registrou o caso como sendo no bairro Divino Espírito Santo. Já as polícias Militar e Civil, informam que o caso foi registrado em Ilha dos Ayres. Como os bairros são vizinhos, é possível que o crime tenha ocorrido em uma região de divisa.

Segundo a Guarda do município, dois criminosos armados atiraram contra Igor Martinelli Santos, 19 anos, que foi atingido por três disparos na praça de Divino Espírito Santo. Outro homem, em situação de rua, que passava pelo local, também foi atingido por um dos disparos na região do peito. Ele não teve a idade divulgada.

Procurada, a Polícia Militar informou que "o Ciodes recebeu a informação de disparos de arma de fogo e um indivíduo baleado tentando pular o muro de uma residência no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Quando a PM chegou ao local, a Guarda Municipal já estava atendendo a ocorrência. Segundo populares, duas pessoas foram baleadas, sendo uma socorrida ao Hospital Antônio Bezerra de Faria e outra, que estava sendo atendida pelo Samu", disse, por nota.

A Guarda Municipal afirmou que Igor foi socorrido por parentes e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Segundo a Polícia Civil , o jovem não resistiu e morreu. Já o homem em situação de rua, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a motivação apontada no local teria sido o tráfico de drogas da região. Já a Polícia Civil, afirmou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte." disse, por nota.