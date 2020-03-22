Policial é assassinado no Rio enquanto fazia segurança de secretário de Witzel

Um policial militar foi morto a tiros na tarde deste sábado (21), quando fazia a segurança do secretário estadual de Governo, Cleiton Rodrigues. O crime aconteceu na Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, zona sul do Rio, nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo de Wilson Witzel.

O governador lamentou a morte do policial em suas redes sociais. "Bandidos tentaram roubar o carro e, covardemente, atiraram" Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

Segundo a polícia, o sargento da PM Luiz Felipe Pinto Rodrigues foi atingido por tiros ao impedir uma tentativa de roubo de carro. O secretário Cleiton Rodrigues não se feriu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o policial foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.

"HERÓI", DIZ WITZEL

O governador lamentou a morte do policial em suas redes sociais. "Bandidos tentaram roubar o carro e, covardemente, atiraram", postou Wilson Witzel. "Nosso policial foi um guerreiro e fará parte da galeria de heróis do RJ. Toda a minha solidariedade à sua esposa, seus dois filhos, familiares e amigos nesse momento tão difícil. Decretarei luto oficial para as honras militares", completou.