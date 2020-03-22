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Secretário de Saúde

Policial é assassinado no Rio enquanto fazia segurança de secretário de Witzel

Segundo a polícia, o sargento da PM Luiz Felipe Pinto Rodrigues foi atingido por tiros ao impedir uma tentativa de roubo de carro

Publicado em 21 de Março de 2020 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 21:10
Um policial militar foi morto a tiros na tarde deste sábado (21), quando fazia a segurança do secretário estadual de Governo, Cleiton Rodrigues. O crime aconteceu na Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, zona sul do Rio, nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo de Wilson Witzel.
O governador lamentou a morte do policial em suas redes sociais. "Bandidos tentaram roubar o carro e, covardemente, atiraram" Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo
Segundo a polícia, o sargento da PM Luiz Felipe Pinto Rodrigues foi atingido por tiros ao impedir uma tentativa de roubo de carro. O secretário Cleiton Rodrigues não se feriu.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o policial foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.

"HERÓI", DIZ WITZEL

O governador lamentou a morte do policial em suas redes sociais. "Bandidos tentaram roubar o carro e, covardemente, atiraram", postou Wilson Witzel. "Nosso policial foi um guerreiro e fará parte da galeria de heróis do RJ. Toda a minha solidariedade à sua esposa, seus dois filhos, familiares e amigos nesse momento tão difícil. Decretarei luto oficial para as honras militares", completou.
A Delegacia de Homicídios da Capital informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do policial. A perícia já foi realizada no local do crime, e policiais civis estão em busca de câmeras de segurança que ajudem a identificar a identidade dos criminosos.

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