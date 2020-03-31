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Residencial Rio Doce

Jovem morto a facadas e homem apedrejado até a morte em Linhares

Os dois homicídios aconteceram na noite desta segunda-feira (30). Segundo informações da Polícia Civil, há indícios de ligação entre os crimes

Publicado em 31 de Março de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 12:35
Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um cenário de violência foi registrado em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (30). Dois homens foram assassinados no Residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso. O que chama a atenção é a forma como os crimes foram cometidos: a primeira vítima foi morta a facadas e a segunda foi apedrejada até a morte.
Segundo informações da Polícia Militar, policiais foram até o Hospital Geral de Linhares após um adolescente, de 16 anos, ser atendido na unidade depois de sofrer uma tentativa de homicídio. De acordo com os médicos, o menor já chegou ao local sem vida.
O pai do adolescente esteve no hospital, mas quando questionado pelos militares, disse que não tinha nenhuma informação sobre o autor do homicídio e sabia apenas que o crime aconteceu no Residencial Rio Doce.
Ainda durante a noite desta segunda-feira (30), equipes da PM foram até o Residencial Rio Doce para atender outra ocorrência de homicídio. Segundo denúncias, um homem teria sido apedrejado.
Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão já sem vida. A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem liberados pelos familiares.

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INVESTIGAÇÃO

O registro de dois homicídios no residencial Rio Doce chama atenção pela crueldade como foram cometidos. De acordo com a Polícia Civil, os dois casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que já iniciou as diligências.
Há indícios de ligação entre os dois crimes, mas outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, diz a nota.

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