Jovem morto a facadas e homem apedrejado até a morte em Linhares

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Um cenário de violência foi registrado em Linhares , Região Norte do Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (30). Dois homens foram assassinados no Residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso. O que chama a atenção é a forma como os crimes foram cometidos: a primeira vítima foi morta a facadas e a segunda foi apedrejada até a morte.

Segundo informações da Polícia Militar , policiais foram até o Hospital Geral de Linhares após um adolescente, de 16 anos, ser atendido na unidade depois de sofrer uma tentativa de homicídio. De acordo com os médicos, o menor já chegou ao local sem vida.

O pai do adolescente esteve no hospital, mas quando questionado pelos militares, disse que não tinha nenhuma informação sobre o autor do homicídio e sabia apenas que o crime aconteceu no Residencial Rio Doce.

Ainda durante a noite desta segunda-feira (30), equipes da PM foram até o Residencial Rio Doce para atender outra ocorrência de homicídio. Segundo denúncias, um homem teria sido apedrejado.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão já sem vida. A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem liberados pelos familiares.

INVESTIGAÇÃO

O registro de dois homicídios no residencial Rio Doce chama atenção pela crueldade como foram cometidos. De acordo com a Polícia Civil , os dois casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que já iniciou as diligências.