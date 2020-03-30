Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em São Mateus

A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que ajudem a polícia a identificar os suspeitos de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.