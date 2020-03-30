Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em São Mateus

Criminosos armados invadiram uma residência localizada no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, e assassinaram a tiros Leandro Correia dos Santos, de 36 anos. O crime aconteceu na noite deste domingo (29), por volta das 19h20.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região do peito. Devido aos ferimentos, o homem não resistiu e morreu. Os suspeitos de cometerem o crime fugiram do local em uma moto de cor preta.
A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Segundo informações da Polícia Civil, até a tarde desta segunda-feira (30), nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que ajudem a polícia a identificar os suspeitos de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.